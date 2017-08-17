Борьба с незаконным детским трудом в Украине не прописана - адвокат

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагают кардинально изменить действующие нормы Уголовного кодекса. Нардепы считают, что ключевая проблема нынешнего законодательства — это определение возрастного лимита.

Уголовный кодекс в его действующей редакции запрещает эксплуатировать детей до возраста, с которого разрешено трудоустройство. По мнению инициаторов законопроекта, украинское трудовое законодательство "плавает" в этом вопросе и не содержит конкретных возрастных цензов.

Проблемы предлагают решить радикально. Если документ будет принят, эксплуатация труда несовершеннолетнего подростка окажется незаконной. Если в настоящее время за использование детского труда виновному грозит арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до трех лет, то законопроект предлагает добавить к существующим опциям штраф от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан — от 8,5 до 17 тысяч гривен.

Новый документ предлагает существенно усилить ответственность отца, матери, опекуна, другого члена семьи, а также работника образовательного, воспитательного или лечебного учреждения за использование детского труда. Эти категории виновных предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Проект также предусматривает кардинальное усиление ответственности за детское попрошайничество и втягивание детей в преступную деятельность. За привлечение ребенка к такой деятельности организатору грозит тюремный срок от трех до семи лет. В настоящее время срок составляет до трех лет ограничения свободы.

Изменения в Уголовный кодекс, которые предлагают внести нардепы, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Иван Либерман.

Иван Либерман, facebook Адвокат Иван Либерман

(текст публикуется на языке оригинала)

Що є незаконною дитячою працею?

— Відповіді на ці запитання містяться частково лише в коментарях до Кримінального кодексу України саме до цих статей. Там визначається тільки в загальних частинах, що є експлуатацією дитини. Насправді це недопарцювання і мені невідомі випадки, щоб по кримінальному судочинству хоч коли-небудь кого-небудь притягували до кримінальної відповідальності за такий злочин.

Що заборонено, а що не заборонено зараз?

— Станом на сьогодні говорить закон так, що все, що йде всупереч волі дитини і все, що наражає дитину, її життя або здоров'я на будь-яку небезпеку, вважається недозволеним або забороненим. Між цими двома словами є юридичне поняття. Недозволене — це просто не можна і все, а заборонено — це не можна, тому що за це буде певне покарання.

Є чіткі вікові цензи, з якого віку дозволено працювати, а до якого категорично заборонено?

— Дозволено працювати дітям з письмового дозволу батьків або опікунів, піклувальників або відповідних керівників установ, якщо це інтернат тощо — з 14 років. До цього часу, до 14 років дитина вважається малолітньою і в Кримінальному кодексі визначено, що використання праці малолітньої особи заборонено. І так само це стосується і жебрацтва. Мало хто знає, в Україні малолітніми вважаються діти до 14 років, однак немовлям вважається дитина, якій не виповнилось один рік, далі йде просто дитина — це від одного до восьми років, а з восьми до 14 років — це малолітня дитина, неповнолітня — з 14 до 18.

Збільшується цей вік за цим законопроектом з 14 до 18 років, тобто тепер до 18 взагалі не можна буде працювати, навіть з письмового дозволу батьків?

— Абсолютно вірно. Це так вони хочуть зробити. Треба не забувати, що юриспруденція — це ціле павутиння. Якщо вони хочуть змінити ці норми Кримінального кодексу тощо, то вони повинні автоматично внести зміни до Трудового кодексу, який дозволяє таку працю, внести зміни до Сімейного кодексу і до інших кодексів, таких, як Цивільний, Цивільно-процесуальний тощо. Тобто це ціле павутиння, ціла система. Якщо змінюється, скажімо так, якась одна гайка, я в двигуні, то потрібно змінювати дуже багато чого по вертикалі, по горизонталі.

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Якщо дитині, наприклад, 16-17 років, вона буде математикою займатись з маленькою дитиною і за це отримувати гроші, це буде заборонено? Чи є якийсь важіль для того, щоб це не було заборонено?

— Я, готуючись до інтерв'ю, ще вчора вичитав законодавство, як це в Європі і як це в Україні відбувається і до чого взагалі схиляють нас наші депутати. Я знайшов серцевину, корінь — це те, що ви намагаєтесь з'ясувати, корінь, чому це так проходить. Річ у тому, що за кордоном будь-яка трудова діяльність дитини письмово виражається і посвідчується нотаріально, тобто укладається договір письмовий чи на платній, чи на безоплатній основі. Йдуть до нотаріуса батьки, укладають договір в інтересах дитини, що дитина малолітня, неповнолітня вже працює, як ви кажете, математикою з кимось займається. Тобто наші депутати намагаються нас зараз всіх ввести в законодавчу площину, щоб кожна дитина спочатку затвердила письмово разом зі своїми батьками те, що вона працює, а згодом, я не виключаю, що ще й будуть оподатковувати працю дітей. Це я собі так припускаю.

З ким укладати договір?

— Наприклад, скажімо, якщо з дитиною поза урочно займаються, наприклад, будь-яким предметом репетитори. Репетитори здійснюють свою діяльність, якщо брати по закону, мають здійснювати до відповідного КВЕДу, який в податковій видають. Вона реєструється, сплачується податок, принаймні, повинна за таку свою роботу. Дитина, в свою чергу, може вказувати на те або може комусь пожалітись, що її перенавантажують. Чи буде це для дитини працею? Буде. А якщо дитина, здобувши ці знання з репетитором, вона їх, скажімо, застосовує на олімпіаді тощо, чи можна побічно говорити про те, що це її інтелектуальний продукт? Можна. Українське законодавство дуже широке. Не можна, змінивши одну норму закону, не впливати при цьому на інші норми. Взагалі за кордоном в розвинених країнах світу є дитячі кодекси і діти знають свої права з самого малечку. Ви знаєте, як, скажімо, в Канаді, в США, якщо підійти до дитини невідомої, незнайомої вам і привітатися, то вона може сказати, що порушуються її права і вона може звернутися до суду. І буде права. Там діти змалечку знають свої права, в них є кодекси, дитячі кодекси і кожен перший урок в багатьох штатах США в школах кожен перший урок називається урок мовчання. Їм вчителі розказують їхні права, на що вони мають право, на що не мають. Нам до цього ще, звичайно, далеко, але це один з перших кроків, які намагаються зробити депутати.

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