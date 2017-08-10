Загородний: сейчас говорить о приватизации в Украине - это бред

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Одесский припортовый завод, "Центрэнерго" и областные энергоснабжающие компании должны в обязательном порядке приватизировать до конца года. Такое требование выдвинул Международный валютный фонд, заявили в Фонде госимущества.

Там также отметили, что уже начали проводить необходимые мероприятия по подготовке к приватизации этих объектов и других. Всего до конца этого года, согласно плану, должны приватизировать 284 объекта, которые принесли бы в бюджет чуть более 17 миллиардов гривен.

Удастся ли выполнить эти планы по приватизации и получить все запланированные средства, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки плани приватизації можуть бути реальними?

— У нас же третій рік це приватизують. Третій рік закладається 17 мільярдів в бюджет. Я не бачу, як ці об'єкти можна приватизувати в такі терміни, як обіцяє Фонд держмайна. Наприклад, ОПЗ — вже зірвались два конкурси фактично. Проблеми, які були навколо цього заводу, як були, так і залишились. Тобто там нереструктуризована заборгованість. Дуже високі ціни на газ не дають можливості взагалі цьому підприємству працювати, а там монополіст НАК «Нафтогаз» не дає йому можливості працювати. Тому я не бачу, як вони його збираються — або зовсім за безцінь його продавати, але, думаю, в нинішніх умовах цього не зроблять, бо всі розуміють, що це буде просто кримінальна відповідальність. А що стосується інших енергооб'єктів, теж поки що не зрозуміло, в якому фінансовому стані знаходяться ці об'єкти. По-перше, яка у них боргова заборгованість, це раз. Що там за структура власності, якщо йдеться, в першу чергу, енергокомпанії, обленерго. Я бачу там найбільш цікавий об'єкт, який буде куплений, скоріш за все ДТЕК. Це «Західенерго», тому що це єдине обленерго, яке інтегроване в західну енергетичну систему і цікаво буде його викуповати, щоб експортувати електроенергію. Все інше приблизно 30% продається, але в наших умовах це нічого не дає акціонерам для того, щоб впливати якось на діяльність підприємств. У нас завжди керує той, у кого 60% плюс одна акція. Тому в даному випадку сенсу докуповувати ці пакети за ту ціну, яку виставили, я, в принципі, взагалі не бачу. Або якщо якийсь акціонер має якийсь пакет, припустимо, 30%, він захоче докупити ще 25%, щоб контролювати підприємство, якщо таких акціонерів немає в структурі власності, то скоріше за все, воно може і не знайти попиту. Нещодавно, до речі, достатньо показово в центрі Києва продавався теж "Президент-готель". Тобто в центрі Києва в державній власності і жодний претендент просто не прийшов і аукціон зірвався. Тим більше, в країні ще не вирішене питання з правами власності. Всі, хто розуміють, що ідуть в об'єкти, де є вже інший власник, вони розуміють, що це квиток на юридичну війну, яка невідомо ще, яким чином закінчиться.

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Взагалі немає зацікавлених в купівлі об'єктів? Ми чекаємо на зацікавлених всередині країни?

— Інвестори не прийдуть, поки у нас буде нестабільна судова система і нестабільні права власності. Ніхто не буде приходити в країну, тому що всі розуміють, що це квиток на війну з невідомими наслідками. Частиною пакетів об'єктів у нас теж невигідно керувати, тому що у нас мажоритарний акціонер фактично не має ніякого впливу на діяльність правління, який, зазвичай, контролює мажоритарний акціонер та захисту. Тобто фактично він контролює все. І той, хто отримує пакет, йому не холодно, не жарко, тому що все одно головні вершки отримує в даному випадку той, хто контролює підприємство. От, власне кажучи, і вся історія навколо нашої приватизації.

Що будуть казати у Фонді держмайна у відповідь, наприклад, на запит МВФ, якщо приватизація не завершиться?

— Ви ж просили виставити, ми і виставили. Тим більше, з ОПЗ вже було два рази, якщо я не помиляюсь. Точніше, якщо рахувати приватизацію 2009 року, вже три рази. От, власне кажучи, на цьому все і скінчиться, тому що нинішні умови несприятливі для приватизації. Я вважаю, що такі об'єкти, як «Центренерго» і енергетичні компанії в умовах війни продавати — це взагалі смішно. Я вважаю, що потрібно державі позбавлятись, в першу чергу, більш дрібних об'єктів, яких у нас купа, як там готелі, виробництво якихось товарів, якісь стайні, бази відпочинку, які нікому не потрібні. Ось від цього треба зараз позбавлятись. Що такі великі об'єкти зараз виставляєте, коли зрозуміло, що поки ми знаходимось в стадії війни, жоден притомний інвестор західний чи, може східний, китайський, наприклад, чи інший просто думатиме: навіщо це мені потрібно, якщо невідомо, чим ця вся війна в країні закінчиться. Тому в даному випадку краще починати з дрібних об'єктів, швидко від них позбавлятись, але навіть і це, бачите, у нас готелі навіть не продаються, тому що ніхто не хоче вв'язуватись в невідоме, з якими наслідками в цю колотнечу юридичну. От вам вся історія нашої приватизації.

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Для простих українців приватизація яку роль відіграє?

— Ніяк воно не вплине. Це наполовину маячня, якщо не на 90%. Наприклад, у нас говорять, що це сильно залучить іноземних інвесторів. Та не залучить це іноземних інвесторів. Або нам говорять, що це одразу інвестиції залучить до економіки, кредитування почнеться. Вибачте, будь ласка, у нас же 90% державного майна приватизовано ще всередині нульових було приватизовано, так а де кредити? Де іноземні інвестиції? Не в цьому питання. Це все маячня, щоб швидше заробити на своїх комісіях. Питання, головне наріжне питання — нестабільне право власності країни і відсутність незалежного суду. Це питання буде вирішено, всі питання з інвестиціями на 70% будуть вирішені.

Ранее политолог Алексей Якубин прокомментировал в эфире "ГС", почему переговоры МВФ и правительства относительно нашумевших и наболевших реформ проходят в режиме полусекретности.

А исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко заявил в эфире, что Украина получит четыре транша от МВФ до конца года в случае колоссального прогресса в борьбе с коррупцией и проведения всех реформ.