За киберпреступления грозят длительные сроки - юрист

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Киберполиция задержала 51-летнего жителя Никополя Днепропетровской области, который, якобы, распространял вирус Petya.A. Злоумышленника задержали в Черниговской области, во время обыска у него изъяли компьютерную технику, с помощью которой распространялся вирус, инфицировавший около 400 компьютеров.

По данным киберполиции, этот человек уже после известной кибератаки 27 июня в файлообменниках и соцсетях выложил видео с подробным описанием того, как можно запустить вирус на компьютерах. В комментариях к видео злоумышленник поместил ссылку на свою страницу в социальной сети, на которую он загрузил сам вирус, и таким образом распространил его пользователям.

Отмечается, что несколько украинских компаний воспользовались доступной услугой, намеренно заразили свои компьютерные системы вирусом Petya.А, чтобы скрыть преступную деятельность и уклониться от уплаты штрафов за несвоевременную налоговую отчетность.

Есть ли перспективы у этого дела дойти до суда, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка кримінальна відповідальність передбачена за поширення шкідливого програмного забезпечення, в нашому випадку – це сумнозвісний вірус Petya?

— Оскільки це може бути розцінено як втручання в роботу систем, то, якщо я не помиляюсь, до семи років позбавлення волі.

А чи складно буде довести провину цього чоловіка, адже він нікого не змушував користуватися вірусом, який завантажив, а просто виклав відео, як ним скористатися?

— Дуже важко. Той випадок, що ви описуєте – є відео і людина має до нього безпосереднє відношення, яке провокує, воно, звісно, полегшує роботу, адже тут потрібно довести, що людина не тільки вчиняла дії по розповсюдженню, а й те, що вона мала умисел на розповсюдження цього вірусу.

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Людей, які розповсюджують цю інформацію, також притягнуть до кримінальної відповідальності?

— Це можна вважати діями, які спричинили собою поширення вірусу. Але це ще не поширення, тобто потрібно довести обидва факти, або, перше, що людина його самостійно поширила, вона безпосередньо і, по-друге, що вона спонукала інших. По-друге, потрібно усвідомити, а на чому базується це спонукання – чи це на обмані, чи це свідоме налаштування людей для того, щоб вони використали це як кіберзброю.

У кіберполіції зазначають, що людина також опублікувала посилання на свою сторінку в соцмережі, де можна скачати цей вірус?

— Зі сказаного випливає, що начебто людина очевидна. Але не вперше у нас буває, коли за гучною заявою правоохоронців викривається, що не все так просто. Тим більше, дуже важко повірити в те, що за цим вірусом стояла виключно одна людина родом із Нікополя, яка його розповсюдила. Можливо, це лише один із розповсюджувачів, можливо, це один із активістів, який приєднався до того руху, тому що достатньо серйозна програма, достатньо серйозні наслідки, і дуже цікаво надалі мотив, тобто навіщо людина це робила. Вже було встановлено, що вірус не мав на меті збирання коштів і реального механізму викупу не було і не було механізму розблокування.

Мотив власників компаній, мовляв, вони спеціально заразили свою техніку аби приховати свою злочинну діяльність і ухилитися від штрафних санкцій. Є можливість це довести?

— Можливо, але дуже важко, тому що умисел – це в голові людини. Якщо людина не скаже і не висловить сама, що вона це вчинила з метою приховання злочину, а не через необережність, як в інших компаніях, то важко це встановити. Для того щоб довести цю справу в суді до обвинувального вироку, потрібно ще зробити багато роботи, і не хочеться так фактично знецінювати ту роботу, яка передує та стоїть перед слідчими.

Напомним, эксперт по информационной безопасности Владислав Радецкий в эфире "ГС" подчеркнул, что целью компьютерного вируса, атаковавшего украинские компании, было не зашифровать данные, а сделать их восстановление невозможным.