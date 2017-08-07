В Чернигове разоблачен распространитель вируса Petya.A

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В Черниговской области оперативники отдела противодействия киберпреступлений установили злоумышленника, жителя города Никополь, который путем размещения в сети интернет бесплатных видеороликов распространял среди пользователей вирус, сообщила пресс-служба полиции.

"После установки всех анкетных данных и получения постановления суда на проведение обыска у подозреваемого, черниговские следователи и оперативники отправились "в гости" к правонарушителю. Как установили правоохранители, 51-летний житель Днепропетровщины на файловых обменниках и социальных каналах сети Интернет выложил видео с подробным описанием того, каким образом можно запустить вирус "Petya.A" на компьютерах", — говорится в сообщении.

В комментариях к видео мужчина разместил ссылку на свою страницу в социальной сети, на которую он загрузил сам вирус и распространил его пользователям сети Интернет.

По месту жительства мужчины сотрудники киберполиции провели санкционированный обыск, в результате которого изъяли компьютерную технику, с помощью которой распространялся компьютерный вирус. Кроме того, работники черниговской киберполиции обнаружили файлы с вредоносным программным обеспечением (ШПЗ), которое по заключению экспертов является тем самым вирусом.

"Во время общения с полицейскими мужчина пояснил, что после хакерской атаки, которая состоялась в июне 2017 года, он загрузил вирус в свой аккаунт на файлообменном сервере, а ссылку на файл загрузил в свой блог (оставляя комментарии под бесплатным видео). Оперативники киберполиции установили, что этот вирус пользователи сети скачали на свои компьютеры около 400 раз, таким образом инфицировав собственные технические устройства вирусом "Petya.A", — отметили киберполицейские.

Кроме того, как сообщается, был установлен перечень компаний, которые решили воспользоваться общегосударственной кибератакой и намеренно загружали себе данный вирус для сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от уплаты штрафных санкций государству. Меры по привлечению руководства данных компаний к ответственности уже ведутся.

Глобальная атака вируса-вымогателя Petya.A 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.