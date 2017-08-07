наверх
07.08.201714:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Чернигове разоблачен распространитель вируса Petya.A

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (135)

    (обновлено: )135
    51-летний житель Днепропетровской области на файловых обменниках и социальных каналах сети Интернет выложил видео с подробным описанием того, каким образом можно запустить вирус "Petya.A" на компьютерах.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В Черниговской области оперативники отдела противодействия киберпреступлений установили злоумышленника, жителя города Никополь, который путем размещения в сети интернет бесплатных видеороликов распространял среди пользователей вирус, сообщила пресс-служба полиции.

    REUTERS Kacper Pempel/Illustration
    Petya.A – тонкая грань между кибератакой и кибервойной

    "После установки всех анкетных данных и получения постановления суда на проведение обыска у подозреваемого, черниговские следователи и оперативники отправились "в гости" к правонарушителю. Как установили правоохранители, 51-летний житель Днепропетровщины на файловых обменниках и социальных каналах сети Интернет выложил видео с подробным описанием того, каким образом можно запустить вирус "Petya.A" на компьютерах", — говорится в сообщении.

    В комментариях к видео мужчина разместил ссылку на свою страницу в социальной сети, на которую он загрузил сам вирус и распространил его пользователям сети Интернет.

    По месту жительства мужчины сотрудники киберполиции провели санкционированный обыск, в результате которого изъяли компьютерную технику, с помощью которой распространялся компьютерный вирус. Кроме того, работники черниговской киберполиции обнаружили файлы с вредоносным программным обеспечением (ШПЗ), которое по заключению экспертов является тем самым вирусом.

    "Во время общения с полицейскими мужчина пояснил, что после хакерской атаки, которая состоялась в июне 2017 года, он загрузил вирус в свой аккаунт на файлообменном сервере, а ссылку на файл загрузил в свой блог (оставляя комментарии под бесплатным видео). Оперативники киберполиции установили, что этот вирус пользователи сети скачали на свои компьютеры около 400 раз, таким образом инфицировав собственные технические устройства вирусом "Petya.A", — отметили киберполицейские.

    Кроме того, как сообщается, был установлен перечень компаний, которые решили воспользоваться общегосударственной кибератакой и намеренно загружали себе данный вирус для сокрытия своей преступной деятельности и уклонения от уплаты штрафных санкций государству. Меры по привлечению руководства данных компаний к ответственности уже ведутся.

    Глобальная атака вируса-вымогателя Petya.A 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Непогода в Николаеве
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Поддельный паспорт мужчины, которого задержали в Днепропетровской области
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого