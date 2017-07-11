КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Предприятие "Николаевгаз Сбыт", предоставляющее в Николаеве услуги по поставкам природного газа, традиционно в начале месяца разослал потребителям платежки за газ, однако в текущем месяце графы в таблицах платежной квитанции оказались полностью пустые, сообщает местное издание "Новости-N".

"Новости-N" Жителям Николаева приходят пустые платежки за газ из-за вируса Petya.A

Вместо данных о начислениях, долгах, субсидиях и пр. напечатано следующее: "Уважаемые пользователи природного газа! В связи с программным вирусом ООО "Николаевгаз Сбыт" не имеет возможности предоставить информацию по вашему лицевому счету за июнь 2017 года. Просим вас совершить оплату потребленного природного газа по нормам потребления аналогично маю 2017 г. или по показаниям счётчика газа".

Глобальная атака вируса-вымогателя Petya.A 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.