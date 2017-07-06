Украина не выдержала нападения Petya.A

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Прошло уже больше недели, как компьютерный вирус Petya.A атаковал Украину. Из-за кибернападения пострадали госорганы, банки, заправки, почтовые сервисы, СМИ, аэропорт "Борисполь", компании "Укргаздобыча" и "Укрэнерго" – и это только малая часть жертв вируса.

Эксперты в сфере IT говорят, что вирус Petya.A блокирует не только рабочий стол или окно браузера, а предотвращает загрузку операционной системы и уничтожает всю информацию на компьютере. А в вирусной лаборатории ESET заявили, что распространение вредоносной программы-вымогателя Petya.A началось с Украины, а именно – с установки зараженной версии бухпрограммы M.E.Doc.

Но не только Украина стала жертвой IT-злоумышленников. На втором месте после Украины по количеству и масштабам потрясений – Италия, на третьем – Израиль.

Каковы последствия кибератаки для украинской экономики? И сделали ли нужные выводы специалисты по безопасности и центральные власти? На эти вопросы искали ответы эксперты отрасли – на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Вирус проверил государство на прочность

Выводы после произошедшего наша страна будет делать на протяжении ближайших лет, уверен председатель правления ОО Ассоциация участников рынка беспроводных сетей передачи данных Олег Соболев.

По его словам, Украина провалила тест на безопасность, о чем говорят экономические последствия: "Такие экономические последствия, в общем-то, достаточно простого вируса – речь идет о 0,5% ВВП – за счет потери данных… (…) Предприятия оказались абсолютно незащищенными".

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Впрочем, предупреждает эксперт, атака могла быть только проверкой государства и компаний на прочность.

Украина вяло отреагировала на возможность стать первой страной в борьбе с этим вирусом, заявил председатель ВОО "Украинское пиратское сообщество" Сергей Ярыгин. Он рассказал, что его организация пыталась сразу же, в первые часы после атаки, организовать пресс-конференцию с привлечением власти, но "кто-то из госслужащих был на отдыхе, кто-то не мог принять решения выйти на пресс-конференцию...". Таким образом Украина потеряла возможность стать первой "по борьбе с этим злом".

"Много предприятий стоят и не могут сдать отчетность. (…) Почта не работает. Долго не работало "Киевэнерго". Проблемы – у многих предприятий. Налоговая предложила Минюсту определить это как форс-мажор, но ответа пока нет (был ли это форс-мажор – Ред.)", – отметил Ярыгин.

Он также добавил, что одна из причин слабой киберзащищенности нашей страны – в том, что компания Microsoft монополизировала рынок IT.

"Альтернативное программное обеспечение – залог безопасности во всем мире", – сказал председатель ВОО "Украинское пиратское сообщество".

Кроме этого, он посоветовал всем людям делать резервные копии информации со своих телефонов, быть внимательным как к персональным данным, так и к другим "важным для вас данным".

"Большая часть граждан и бизнеса не ощутили вируса на своей шкуре"

Эксперт по вопросам экономики "Экономического дискуссионного клуба" Евгений Олейник говорил об экономических последствиях атаки вируса, предложил разделить их кратко-, средне- и долгосрочные последствия.

"Краткосрочные – это открывшиеся возможности для заработка компаний, которые предоставляют услуги резервного копирования. Я думаю, они сейчас существенно повысят свои продажи", – спрогнозировал Олейник.

При этом важно, что хотя атака и показала реальные последствия вредоносных программ, но "большая часть и граждан, и бизнеса непосредственно на своей шкуре ее не ощутила", подчеркнул эксперт.

"Это здорово напоминает некую пробу пера. Это была обкатка программного кода. Как можно его распространить, использовать, какие сроки… Ключевая характеристика вируса – очень быстрое распространение информации. Те, кто его распространил, фактически получили скрин заражения – кто был заражен, кто пострадал, в каком объеме", – сообщил Олейник.

В "вирусописание" придут зарабатывать деньги

Следом эксперт перешел к среднесрочным последствиям: отметил, что ожидает "существенного пересмотра подходов к тому, что называется цифровой экономикой".

"Дело в том, что цифровая экономика до последнего времени рассматривалась с точки зрения ее плюсов. Это удобство, снижение материальных затрат, скорости коммуникации и так далее. К сожалению, до этого момента забывали об ее минусах. А цифровая экономика предполагает хранение данных, по сути, в нематериальном виде. И если эти данные не резервированы, если они не имеют материальных дубликатов, то можем себе представить, что бы, например, произошло, если программа, например, уничтожит какие-то государстсвенные реестры. Например, связанные с собственностью – в отсутствие их материальных аналогов. Эти последствия будут гораздо ощутимее для каждого гражданина", – заявил Олейник.

Еще одна важная составляющая, продолжил он: сейчас возникла ситуация, когда в написание вирусов придет совершенно другая категория людей – скорее всего, уже пришла.

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"Вирусы появились не вчера, многие с ними сталкивались. В чем было принципиальное отличие. В том, что создатели вирусов не могли получить прямую материальную выгоду непосредственно от работы вируса. Да, была косвенная. Можно было попытаться украсть данные, использовать захваченный компьютер для новых атак. Но это все косвенная выгода. Но это достаточно быстро вскрывалось: как только человек обнаружит потерю данных с кредитной карты, сразу обратится в банк, плюс часть операций можно отыграть назад. Долго этим пользоваться не получится", – рассказал эксперт.

Жуткие опасности цифровой экономики

Сейчас же ситуация изменилась: "с появлением криптовалют, того же самого биткоина, появляется финансовый инструмент, который вообще не контролируется государствами, это означает возможность получения материальной выгоды способом, которые исключает его отслеживание".

Отследить выкуп в биткоинах на сегодняшний день невозможно, а это значит, прогнозирует Олейник, что в "вирусописание" придет много абсолютно прагматичных, грамотных, подготовленных людей, которые будут зарабатывать деньги – прямо и непосредственно: стоимость информации – огромна и выкуп, если информацию можно дешифровать, может быть огромным.

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Но самое страшное – другое, указывает эксперт. Мы уже видели террористические нападения, в которых использовали автомобили и другие средства транспорта. А что будет, если какое-то морское судно с несколькими тысячами тонн водоизмещения врежется в причал или в другой корабль?!

"Это нас возвращает к тому, что вопросы цифровой экономики будут очень серьезно пересматриваться. И лучше, чтобы это (было сделано) пораньше", – резюмировал Олейник.