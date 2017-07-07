В АП сообщили, сколько компьютеров пострадали от вируса Petya.A в стране

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В результате масштабной хакерской атаки в Украине выведены из строя до 10 процентов частных, правительственных и корпоративных компьютеров.

Такие данные назвал заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

Чиновник отметил, что приведенные данные приблизительные, и они не включают некоторых категорий компьютеров в коммерческих организациях. Также, по словам Шимкива, что половина зараженных правительственных и коммерческих компьютеров совсем вышли из строя, сообщает "Голос Америки".

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

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