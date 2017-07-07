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    Политика

    В АП сообщили, сколько компьютеров пострадали от вируса Petya.A в стране

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (118)

    (обновлено: )7
    Как сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив, половина зараженных правительственных и коммерческих компьютеров совсем вышли из строя.
    Администрация президента Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. В результате масштабной хакерской атаки в Украине выведены из строя до 10 процентов частных, правительственных и корпоративных компьютеров.

    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/nataly.zaika.5
    Вирус (почти) вынес смертельный приговор украинскому фондовому рынку

    Такие данные назвал заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

    Чиновник отметил, что приведенные данные приблизительные, и они не включают некоторых категорий компьютеров в коммерческих организациях. Также, по словам Шимкива,  что половина зараженных правительственных и коммерческих компьютеров совсем вышли из строя, сообщает "Голос Америки".

    Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

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