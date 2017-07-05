наверх
05.07.201706:58
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Схожий с WannaCry компьютерный вирус-вымогатель поразил Китай

    (обновлено: )28
    Вирус требует ввести пароль для разблокировки файлов на компьютере или смартфоне пользователя. Для получения пароля пользователям необходимо связаться с вымогателями по представленному номеру аккаунта QQ и заплатить определённую сумму.
    Компьютер. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration/File Photo

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина, Анна Раткогло. Компьютерный вирус-вымогатель, схожий с распространившимся недавно по всему миру WannaCry, появился в Китае, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на разработчика мобильных приложений Cheetah Mobile.

    Вирус под названием Green Hat не позволяет пользователям запустить операционную систему, а при попытках это сделать на экране появляется окно с номером аккаунта популярного в Китае мессенджера QQ.

    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/nataly.zaika.5
    Вирус (почти) вынес смертельный приговор украинскому фондовому рынку

    Вирус требует ввести пароль для разблокировки файлов на компьютере или смартфоне пользователя. Для получения пароля пользователям необходимо связаться с вымогателями по представленному номеру аккаунта QQ и заплатить определённую сумму для получения доступа к своим файлам. Сумма выкупа не уточняется.

    Сотрудник Cheetah Mobile Ли Тецзюнь отметил, что отличие этого вируса от всех других заключается в том, что создатели не прибегли к анонимности, опубликовав номер своего аккаунта QQ.

    "Не стоит паниковать, новый вирус не сильно распространился в Китае, пользователям лишь нужно как можно скорее обновить антивирусные программы",- отметил Лю Тецзюань.

    Смотрите также: Политолог: запуск вируса Petya.A — это была "проверка боем"

    Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах, об этом ранее сообщал директор Европола Роб Уэйнрайт. Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщало, что инструмент американских разведслужб, известный как Eternal Blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру 12 мая, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России.

    Читайте также: Защиты нет. Политологи о Petya.A, новых угрозах и слабости государства

    Глобальная атака вируса-вымогателя Petya во вторник, 27 июня, поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юрий Луценко
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    "ПриватБанк"
    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство