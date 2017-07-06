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    Общество

    В Госспецсвязи заявили об угрозе повторных атак вируса Petya

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (116)

    (обновлено: )30
    Владельцы сетей, которые потерпели поражения вирусом Petya Ransomware и, даже восстановив свои компьютеры, могут стать потенциальным объектом новой кибератаки.
    Вирус-вымогатель Petya
    РИА Новости

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Государственная служба специальной связи и защиты информации предупредила о вероятности повторных атак вируса Petya Ransomware.

    Вирус Petya.A. Украина провалила тест на безопасность — Соболев
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    Вирус Petya.A. Украина провалила тест на безопасность - эксперт

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    Как сообщает пресс-служба ведомства, владельцы сетей, которые потерпели поражения вирусом Petya Ransomware и, даже восстановив свои компьютеры, могут стать потенциальным объектом новой кибератаки.

    Для избежания повторных атак разработаны новые рекомендации.

    Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

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