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    Общество

    Появилось первое заявление хакеров, создавших вирус Petya - СМИ

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (113)

    (обновлено: )35901
    Как стало известно, неизвестные опустошили биткоин-кошелек, где к этому времени набралось $10 тысяч (изначально вирус вымогал за расшифровку файлов по $300).
    Компьютерный вирус. Кибератака
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Неизвестный, который представился одним из создателей вируса Petya, рассказал в первом официальном заявлении хакеров, сколько нужно заплатить за расшифровку всех заблокированных компьютеров, передает Ain.ua со ссылкой на Motherboard.

    Вирус Petya.A. Украина провалила тест на безопасность — Соболев
    Канал РИА Новости Украина на Youtube
    Вирус Petya.A. Украина провалила тест на безопасность - эксперт

    Как стало известно, неизвестные опустошили биткоин-кошелек, где к этому времени набралось $10 тысяч (изначально вирус вымогал за расшифровку файлов по $300).

    По данным СМИ, сумма была переведена на другой кошелек. Через некоторое время эта же группа перевела мелкие суммы на кошельке сайтов Pastebin и DeepPaste — эти сайты часто используются хакерами для объявлений, поскольку тот же DeepPaste доступен только через Tor.

    Далее неизвестный, который выступает от имени создателей вируса, обнародовал обращение ко всем пострадавшим, в котором требует за расшифровку файлов (но не загрузочных дисков) по 100 биткоинов. В то же время, в сообщении не указан кошелек, но есть ссылка на чат в даркнете, где пользователи могут с хакером связаться.

    Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

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