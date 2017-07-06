Появилось первое заявление хакеров, создавших вирус Petya - СМИ

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КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Неизвестный, который представился одним из создателей вируса Petya, рассказал в первом официальном заявлении хакеров, сколько нужно заплатить за расшифровку всех заблокированных компьютеров, передает Ain.ua со ссылкой на Motherboard.

Как стало известно, неизвестные опустошили биткоин-кошелек, где к этому времени набралось $10 тысяч (изначально вирус вымогал за расшифровку файлов по $300).

По данным СМИ, сумма была переведена на другой кошелек. Через некоторое время эта же группа перевела мелкие суммы на кошельке сайтов Pastebin и DeepPaste — эти сайты часто используются хакерами для объявлений, поскольку тот же DeepPaste доступен только через Tor.

Далее неизвестный, который выступает от имени создателей вируса, обнародовал обращение ко всем пострадавшим, в котором требует за расшифровку файлов (но не загрузочных дисков) по 100 биткоинов. В то же время, в сообщении не указан кошелек, но есть ссылка на чат в даркнете, где пользователи могут с хакером связаться.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".