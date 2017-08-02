Транспортная стратегия Украины - одеть в бетон весь юг страны - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Министерство инфраструктуры совместно с европейскими экспертами работает над проектом Национальной транспортной стратегии — 2030. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань. По его словам, уже прошли региональные обсуждения в Одессе, Львове, Днепре, Харькове и Полтаве и определены местные приоритетные инфраструктурные проекты.

Так, в Одессе — это строительство новой взлетно-посадочной полосы, окружной одесской трассы и бетонной дороги Одесса-Николаев. Во Львове первоочередными проектами считают создание европейской колеи и пассажирского сообщения Львов-Варшава, а также перевод грузового терминала с узкой на широкую колею. В Харькове приоритетными задачами считают завершение строительства аэропорта, а также продление метро.

Финансировать проект планируют за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

Долгосрочные инфраструктурные планы правительства в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор аналитического центра "Украинский институт будущего" программы "Инфраструктура" Владимир Шульмейстер.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Владимир Шульмейстер, экс-первый замминистра инфраструктуры Украины, директор программы "Инфраструктура будущего" Украинского института будущего

Что вы думаете об этой транспортной стратегии вообще?

— Сам факт того, что появляется какая-то стратегия — это очень хорошо. Люди думают про будущее, это здорово. Причем уже стратегия не 2020, как было раньше, а 2030, то есть чуть подальше. Для инфраструктуры… ну, самый короткий горизонт планирования — это 15 лет. Соответственно, есть позитивные какие-то сдвиги. Однако транспортная стратегия Украины является частью стратегии Украины как таковой. Экономической стратегии. По причине отсутствия таковой, на сегодня то, что сейчас делается документ о стратегии, он будет оторван от жизни, по той причине что отсутствует стратегия страны. Экономическая стратегия. Потому что если просто логически рассуждать, транспорт — это перевозка людей, грузов, и если мы говорим про то, что перевозить, то очень важно понимать, на чем страна специализируется, в какие отрасли инвестирует, и что именно будем перевозить. Зерно, руду, или пойдем в переработку и будем перевозить продукты переработки. В зависимости от того, что и куда перевозить, складывается транспортная стратегия и соответственно будет понятно… в любой экономической модели нужно понимать, в зависимости от того, что и куда мы перевозим, от этого зависят транспортные потоки, причем эти транспортные потоки — это вторая составляющая того, что я пока не увидел, это стыковка с мировыми транспортными коридорами. Потому что Украина не является чем-то оторванным, мы на сегодня являемся, пусть в усеченном, с северо-востока виде, частью транспортных коридоров.

А что происходит на "Укрзализныце"? Украинское фото За что заплатим? Эксперт о будущем платных дорог в Украине

— На "Укрзализныце", к сожалению, происходит деградация и проблемы, которые были в прошлом году, связанные с недостатком вагонов, в этом году усугубятся, скорее всего, недостатком еще и тяги, будут проблемы с локомотивами… то есть, там проблемы будут усугубляться, и бизнесмены, которые нуждаются в дешевом и надежном способе перемещения грузов, будут обращать свое внимание, и уже обращают свое внимание, на другие виды транспорта, и прежде всего, на реку. Поэтому, возвращаясь к транспортной стратегии, существует в том виде, в котором она сейчас выглядит, это как… европейский грант, наверное, который нужно оформить в виде документа и отсутствует привязка к транспортным коридорам, и тут отсутствует привязка к стратегии страны. Это то, что я сейчас вижу. Плюс, очень важные два еще параметра, которые я тоже не увидел. Прежде всего, это ресурсы, откуда будут браться ресурсы на реализацию этой стратегии. То есть, на сегодня это выглядит как набор городов с набором проектов.

Нужно по 150 миллионов долларов на первые два проекта и на последний — 100 миллионов долларов. Откуда деньги, и действительно ли это самое необходимое?

— Я не знаю, насколько эти направления являются приоритетными. В свое время, в 2015 году мы рассматривали не только строительство новой полосы в Одессе, но и реконструкцию старой, которая была бы значительно дешевле, и деньги, которые сэкономились бы не на строительстве новой, а реконструкции старой, можно было бы направить на какие-то другие проекты. О том, что есть еще в Одесской области — окружная, например, есть проекты, связанные с частью транспортного коридора вокруг Черного моря, тоже в свое время бывший гражданин Украины Саакашвили об этом много говорил, сейчас вообще не говорят про неё, про эту дорогу, которая Одесса-Измаил, вот в ту сторону. Плюс, в этом документе звучит трасса Одесса-Николаев, бетонная. В бетон вообще нужно одеть весь юг Украины, я считаю, по той причине, что на большие расстояние зерно везут автотранспортом, и там дороги очень значительно повреждены этим. В случае, если бы они были бетонные, то значительно дольше бы стояли, они выдерживают вес значительно лучше. Поэтому это был бы не только Одесса-Николаев, это был бы Николаев-Херсон и т.д. То есть я не вижу пока, как я говорил, это как набор проектов в отдельно взятых районах, их всего пять, кстати, в этих пяти есть Полтава, нет Винницы, мне тоже это странно, мне кажется, Винница должна бы там быть.

А если говорить о Киеве? Что должно быть обязательно предусмотренным?

— У Киева есть уникальное преимущество — здесь достаточно много потенциальных пассажиров, многих из авто можно было бы пересадить на общественный транспорт, в случае если бы муниципальный транспорт был бы для этого приспособлен. Прежде всего, нужно сделать его комфортным, и экономичным, и удобным, и безопасным. Вот если бы на это обратили внимание, в том числе мэр, было бы здорово. Это касается не только перевозок внутри города, но и стыковок, подвоз граждан с области и точки пересадок удобные, чтобы там по времени ходили электрички и удобные автобусы, электротранспорт, я считаю, муниципальный транспорт требует повышенного внимания. Плюс, это окружная вокруг Киева, которой на сегодня нет, учитывая грузопоток, это потенциально могла бы быть дорога под концессию, потому что концессия — одним из основных составляющих является поток транспорта, который был бы достаточен для того, чтобы концессионная дорога работала. То есть можно было бы привлечь частный капитал в строительство дороги, это был бы очень большой проект, который бы сам себя финансировал, потому что это были бы частные деньги.

Также аэропорт в Гостомеле… Можно было бы его запускать, можно было бы обойтись без него, на самом деле. То есть, если мы говорим про приоритетность, то на мой взгляд, муниципальный транспорт киевский нуждается гораздо больше в инвестициях, чем еще один аэропорт. Можно было бы запустить терминал F, возможно, в "Борисполе", и вот вам, пожалуйста, лоукост-терминал. Нужна четкая стратегия не только транспортная, по всей стране, но нужна еще стратегия по отдельно взятым инфраструктурным объектам. Таковым является в том числе и аэропорт "Борисполь". Если бы была четкая стратегия, и было заявлено, что будут делать с каждым из терминалов, и вопросов бы тогда этих сейчас не было.

Потому что, на мой взгляд, терминал F — я много путешествовал по Европе, видел разные аэропорты — это готовый практически лоукост-терминал. Ранее он использовался, но, к сожалению, часть оборудования с него была снята, переставлена на терминал D, поэтому туда необходимые определенные инвестиции, для того чтобы запустить его, но это можно предусмотреть в финплане, и на следующий год все это сделать.

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Эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава заявил в эфире "ГС", что планируемых правительством средств на улучшение качества дорог не хватит, чтобы привести всю дорожную сеть в надлежащее состояние.

Ранее первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов в эфире "ГС" рассказал, по какому принципу будут ремонтировать дороги в 2017 году.