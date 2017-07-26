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    Киев

    Ремонт дорог в Киеве: Кличко наказал не сбавлять темп

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    Набережное шоссе, улица Елены Телиги, перекресток улиц Леся Курбаса и Гната Юры, улица Алма-атинская: масштабными планами по ремонту столичных дорог в эфире "ГС" поделился гендиректор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев.

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. За период с апреля по середину июля в столице отремонтировали 39 улиц и дорог. Тем не менее, по словам экспертов, на многих столичных дорогах все еще следует провести реконструкцию. В то же время, столичный голова Виталий Кличко заявлял, что в планах — отремонтировать 300 км киевских дорог и проездов.

    О каких объектах дорожной инфраструктуры города идет речь, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Густелев

    "Если говорить о масштабных ремонтах, то в ближайшее время начнутся работы по Набережному шоссе, улица Елены Телиги, круг на перекрестке Леся Курбаса и Гната Юры возле кинотеатра "Лейпциг", будут начаты работы по улице Алма-атинской, с ремонтом путепровода с трамвайными путями. У нас – очень масштабные планы, очень мощные планы, и на сегодняшний день есть задание от мэра города, Виталия Кличко, никогда не сбавлять оборотов, наоборот, наращивать. Вместе с тем, обязательно следить за качеством выполнения работ», — подчеркнул Густелев.

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