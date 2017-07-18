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    В мире

    Ради дорог. Глава Гватемалы объявил чрезвычайное положение

    (обновлено: )14
    Указ подписан и вступит в силу со вторника сроком на 30 дней после его опубликования. На подобный чрезвычайный шаг главу государства заставила пойти плачевная ситуация с состоянием дорог.
    Дорога в Аргентине
    prensalibre.com

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Президент Гватемалы Джимми Моралес вводит в стране чрезвычайное положение, чтобы отремонтировать дорожную сеть, находящуюся в плачевном состоянии.

    "Совет министров объявил чрезвычайное общественное положение на дорогах, расположенных на территории Гватемалы", – говорится в сообщении правительства страны в Twitter.

    По данным портала Prensa Libre, соответствующий указ подписан и вступит в силу со вторника сроком на 30 дней после его опубликования.

    На подобный чрезвычайный шаг главу государства заставила пойти плачевная ситуация с состоянием дорог, которые каждый год страдают не только от разбивающих покрытие автомобилей, но и от проливных дождей.

    Украинские дороги также оставляют желать лучшего. Ежегодно водители платят в бюджет 50 млрд гривен различных транспортных сборов. При этом на ремонт дорог направляется 15% этих средств.

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