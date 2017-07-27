Протестующие перекрыли дорогу и установили палатки на Дарнице в Киеве

КИЕВ, 27 июл — РАИ Новости Украина. Жители домов на пересечении улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы, выступающие против строительства многоуровневой АЗС, перекрыли движение транспорта и устанавливают палатки на проезжей части.

Facebook Vladislav Bondarenko Акция протеста на ул. Ревуцкого в Дарницком районе Киева

"Когда городские власти обещают и не выполняет свои обещания, дарничане вынуждены идти на радикальные действия. Прямо сейчас община устанавливает палатки по ул. Ревуцкого 8. Дарничане ждут мэра города, он обещал приехать к людям. Убежден, что дарничане заставят мэра выполнять свои обязательства! Он дал свое слово, слово чемпиона!" — написал на своей странице в Facebook один из активистов Владислав Бондаренко.

Facebook Vladislav Bondarenko Акция протеста на ул. Ревуцкого в Дарницком районе Киева

Позже стало известно, что Виталий Кличко все-таки прибыл к протестующим.