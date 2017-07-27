наверх
27.07.201701:30
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Протестующие перекрыли дорогу и установили палатки на Дарнице в Киеве

    (обновлено: )11
    Акция протеста на ул. Ревуцкого в Дарницком районе Киева
    Facebook Vladislav Bondarenko

    КИЕВ, 27 июл — РАИ Новости Украина. Жители домов на пересечении улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы, выступающие против строительства многоуровневой АЗС, перекрыли движение транспорта и устанавливают палатки на проезжей части.

    Facebook Vladislav Bondarenko
    Акция протеста на ул. Ревуцкого в Дарницком районе Киева

    "Когда городские власти обещают и не выполняет свои обещания, дарничане вынуждены идти на радикальные действия. Прямо сейчас община устанавливает палатки по ул. Ревуцкого 8. Дарничане ждут мэра города, он обещал приехать к людям. Убежден, что дарничане заставят мэра выполнять свои обязательства! Он дал свое слово, слово чемпиона!" — написал на своей странице в Facebook один из активистов Владислав Бондаренко. 

    Facebook Vladislav Bondarenko
    Акция протеста на ул. Ревуцкого в Дарницком районе Киева

    Позже стало известно, что Виталий Кличко все-таки прибыл к протестующим. 

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Стрельба в Днепре
      Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
      Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе
      Исход генацвале: Саакашвили лишили гражданства
      Заседание Совета Федерации РФ
      Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
      Скорая помощь в Киеве. Архивное фото
      Смертельно опасная еда. Кто ответит?