Что будет с Британией после Брексит? Экономист оценил последствия

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила "никакой сделки — это лучше, чем плохая сделка" по Брекситу. Так ли это? Аналитический центр "Соединенное королевство в меняющейся Европе" ("The U.K. in a Changing Europe") опубликовал доклад под названием "Цена отсутствия сделки" ("Cost of no deal"), из которого следует, что такой радикальный подход к переговорам не сулит Великобритании и ЕС ничего хорошего.

В эфире радио Sputnik этот вопрос прокомментировал Джонатан Портес (Jonathan Portes), профессор экономики и социальной политики в Школе политики и экономики при Королевском колледже Лондона. Портес является одним из экспертов центра "Соединённое королевство в меняющейся Европе", который функционирует при Королевском колледже Лондона.

Об экономических последствиях

Первое, о чем нужно сказать, — это о высоком уровне неопределенности. Мы не знаем, какие смягчающие меры правительство может ввести. Я думаю, что непосредственно в результате "никакой сделки" мы бы оказались в юридическом лимбо. Дело не только в том, что появятся торговые барьеры между Соединённым королевством и остальной Европой. Статус контрактов между британскими экспортерами и импортерами и континентальными экспортерами и импортерами будет неясен, как и вопрос того, продолжит ли действовать юрисдикция Европейского суда как высшего арбитра в этих вопросах. Таким же образом, в отношении британских граждан, живущих где-то еще в Европе, стоит вопрос, станут ли они вдруг в первый же день после Брексита гражданами третьих стран, потеряют ли они право, которое они сейчас имеют как европейцы, жить и работать в остальных странах Европы. Все это может произойти. Точно так же в отношении сельского хозяйства, в частности торговли пищевой продукцией: могут возникнуть вопросы пищевой безопасности, по причине которых движение продовольственных товаров между Соединённым королевством и Европой станет незаконным. Мы не утверждаем, что всё это обязательно произойдёт, но такие риски существуют в случае Брексита без сделки. Сложно представить, как можно избежать хотя бы каких-то из этих губительных последствий. Ясно, что это имело бы тяжелые краткосрочные экономические последствия, которые превзошли бы даже долгосрочные последствия Брексита, которые хоть и значительны, но легче поддаются планированию.

О политических последствиях

Сложно предсказать последствия Брексита, потому что, как мы все видели, политические прогнозы за прошлый год были крайне ненадежны. Можно предположить, что развитие ситуации может пойти в двух очень разных направлениях.

Первое: столкнувшись с перспективой отсутствия сделки и экономическим и социальным уроном, который она нанесет, в Соединенном королевстве пойдет реакция против этой стратегии Терезы Мэй. Так или иначе, мы увидим новый консенсус в Британии о необходимости поэтапного, гораздо более мягкого подхода к Брекситу. Это один возможный вариант. Но в такой же степени, вероятно, что в Британии будет следующая реакция: мы не позволим этим европейцам запугать нас; Соединенное королевство может существовать само по себе, если придется; раз они такие упёртые и не согласятся на сделку, то мы справимся. И тогда у нас будет националистическая политическая реакция, которая приведет к тому, что британская позиция станет менее гибкой.

Об эффекте "никакой сделки" на Евросоюзе

Евросоюз также потерпит потери. Это не беспроигрышная игра. То, что у Великобритании дела будут идти плохо в случае отсутствия сделки, совершенно не значит, что у Евросоюза все будет хорошо. Во-первых, торговля ЕС с Великобританией гораздо важнее, чем торговля Великобритании с ЕС. Мы пострадаем сильнее, но это не значит, что экспортеры и импортеры из остальной Европы не пострадают – они определенно понесут потери. Экономический перебой нанесет урон обеим сторонам: нам – значительно больший, чем им, но это не значит, что экономически они не пострадают. ЕС сразу же обнаружит дыру в бюджете, которая появится в результате того, что от Великобритании незамедлительно перестанет поступать чистая валовая прибыль в бюджет ЕС. Это будет стоить ЕС значительной суммы денег. Несомненно, последуют бесконечные тяжбы и юридические сложности. Результатом того, что мы не сможем выполнить свои обязанности, будет дальнейший урон интересам обеих сторон. Такой исход не отвечает интересам ЕС настолько же, сколько он не отвечает нашим интересам.

О будущем Великобритании

Как показано в нашем исследовании, могут быть разные стадии и виды "никакой сделки". Первый вопрос – сможем ли мы преуспеть в том, чтобы заключить сделку на переговорах, которые идут сейчас (переговоры по Статье 50 Договора о Европейском союзе, о правах граждан, о границе Северной Ирландии, о финансовом расчете). В этом плане, я думаю, перспективы этих переговоров приемлемы, однако не факт, что сделка состоится.

Вероятность того, что будут достигнуты договоренности по долгосрочным отношениям после Брексита, по будущей торговой сделке, — здесь уверенности еще меньше. Великобритания еще даже достигла стадии, когда она смогла бы определить, чего примерно она хочет.