Землетрясение и цунами в Эгейском море: последствия катастрофические

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Эпицентр стихии находился в десяти километрах от турецкого города-курорта Бодрум, а также в 16 километрах от греческого острова Кос.

По меньшей мере два человека погибли и сто человек получили повреждения различной степени тяжести.

DOGAN NEWS AGENCY / AFP Последствия мощного землетрясения в Турции

Как происходит ликвидация последствий землетрясения, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы турецкий политолог из Анкары Исмаил Тогрула.

Когда произошли первые подземные толчки? Какова хронология событий?

— В ночь где-то полвторого, начались самые сильные землетрясения. По нашим данным, то есть турецкой стороны, это 6,5. Это десять километров от Бодрума, и недалеко от греческого острова. У турецкой стороны серьезных повреждений нет. То есть чувствовалось землетрясение, народ вышел на улицу, провел ночь на улице, а так сильных разрушений таких, каких-то жертв нет. С греческой стороны на острове погибли два человека, более 100 раненых, и среди погибших один турецкий гражданин, другой — гражданин Швеции. Это известная информация. По словам очевидцев, землетрясение было сильное, и я сам сейчас разговаривал с Бодрумом. До сих пор продолжаются толчки, но уже не сильные.

То есть последствия землетрясения в Турции, непосредственно в Бодруме не являются критичными?

— Да, никаких серьезных разрушений нет. Было маленькое цунами тоже, небольшое. Есть определенные повреждения в старых зданиях, но серьезных повреждений нет. Было беспокойство в больнице. Никаких серьезных последствий нет. Только ушибы от собственного испуга, когда люди вспрыгивали.

Можно ли дать какую-то оценку турецким экстренным службам? Насколько были готовы? Сработали оперативно?

— Турция в этом смысле опытная страна. У нас постоянно бывают землетрясения. Это везде, и вот поэтому с этой точки зрения турецкие службы быстро реагируют на это. Кроме того, даже на помощь пострадавшим на греческом острове. Опять же турецкие корабли поплыли туда. Наши службы сразу же, "Красный Полумесяц", открыл палатки. Все внимание сейчас там находится. Еще раз говорю, есть определенные минимальные материальные потери, но серьезных человеческих потерь нет.

REUTERS Osman Turanli/Social Media Последствия мощного землетрясения в Греции

Греция обращалась официально к Турции за помощью?

— Я бы не сказал, что официально за помощью, но просьба помощи была, то есть помочь раненым на острове. Все-таки эти острова ближе к турецкой границе. И тем более, на греческом острове сильно почувствовалось землетрясение. И есть погибшие, серьезно раненые, около 100 раненых, из них пять серьезно. То есть первой может все-таки поступить турецкая сторона. И наши службы уже отправили туда особые катера, которые вывезут с острова раненых и пострадавших.

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Есть ли информация от местных сейсмологов, что ожидаются повторные толчки?

— Серьезных толчков уже не ожидается. Самые сильные толчки уже прошли. Это было после, скажем, 5,4 баллов. Сейчас идет уже по снижающим темпам.