Экономика Украины в глубочайшем ауте

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров Украины официально ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%. И увеличил показатель ожидаемой инфляции в 2017-ом году — с 8% до 11,2%.

Среди причин пересмотра оценки роста экономики называется прекращение в начале этого года транспортного сообщения с неконтролируемыми территориями Донбасса. Одним из факторов увеличения инфляции указывается повышение минимальной зарплаты.

Стоит ли ожидать еще большего экономического спада, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы экономист Виктор Скаршевский.

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На пересмотр правительственных прогнозов повлияли не совсем радужные оценки Всемирного банка или МВФ?

— Тут что-то произошло неожиданное именно для украинского правительства, потому что для экспертов и разных международных финансовых организаций это было очевидно, что прогноз правительственный завышен и слишком оптимистичен. Я об этом говорил еще в конце прошлого года, что инфляция будет выражаться двухзначным числом и что экономический рост, хотя это тяжело назвать экономическим ростом, эти 2-3%, но все равно будет меньше, чем планирует правительство. Тут вот интересно то, как правительство комментирует причины пересмотра. Они сами создали эти причины и сами говорят, что из-за этих причин экономика развивается хуже и инфляция растет быстрее. Это повышение минимальной зарплаты — это же правительственная инициатива, в два раза повысить. Теперь они говорят: вот мы повысили, поэтому мы сейчас повышаем и прогноз инфляции.

Когда повышали минимальную зарплату, то звучали заверения, что это не повлияет на инфляцию…

— Тут можно только догадываться, что там повлияло на их понимание этих процессов, но однозначно можно говорить о непрофессионализме. Потому что когда ты делаешь какое-то действие, особенно если это Минэкономики и правительство, то ты должен просчитывать последствия наперед. То же самое касается прекращения транспортного сообщения с оккупированными территориями. Это же тоже власть приняла это решение, теперь говорит: видите, это является одной из причин ухудшения ситуации. И тут третье, что они еще называют, это ценовая динамика на ключевых для Украины экспортных рынках. Так вот, еще в конце прошлого года было известно — и это подтверждают и прогнозы Мирового банка с конца прошлого года — что цены на сырьевые товары, которые экспортирует Украина, прежде всего это металлургия, металлургические товары и зерновые, будут снижаться, значит, будет снижаться поступление валютной выручки, значит, будут снижаться объемы производства. Поэтому то, что они говорят, что из-за этого они пересмотрели, они могли это раньше сделать. Опять, это говорит о непрофессионализме.

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Мы еще дождемся осени, и они еще раз — правительство с Минэкономики — пересмотрят прогноз не только инфляции, ухудшения инфляции, я прогнозирую, что это будет около 14-15% рост цен в этом году, и еще большего снижения темпов роста ВВП, но и также они должны будут пересмотреть еще и прогноз обменного курса валютного, потому что внешнеэкономическая конъюнктура с осени ухудшится еще больше, и цены упадут еще где-то на 15-20% по прогнозам Мирового банка и других авторитетных институций. Поэтому это не последнее ухудшение. И еще тут можно к этому добавить, когда мы говорим об экономическом росте, или правительство рост пересмотрели, 1,9% ВВП — это стагнация, а никакой не экономический рост. После 25% падения ВВП за предыдущих два года, 1,9% — это практически ничего. Мир, мировая экономика в этом году вырастет на 3,5%, в полтора раза быстрее будет расти, а развивающиеся страны, к которым пока еще относится Украина, вырастут в этом году на 4,5%. То есть практически в 2,5 раза больше. Так что это не последнее ухудшение прогноза и, к сожалению, можно констатировать, что украинская экономика находится в состоянии стагнации, и пропасть между Украиной и остальным миром только лишь увеличивается.

Какие отрасли экономики почувствуют спад, кто пострадает больше всего? Придется сокращать какие-то расходы, отказаться от повышения социальных стандартов? УНИАН Эксперт: замедление инфляции и рост ВВП ничто в сравнении с потерями людей

— Нет, от того, что запланировано, правительство не откажется, правда потом они могут сказать, что опять это приведет к дополнительной инфляции. А что касается, какие отрасли, прежде всего, это металлургическая отрасль, уже по четырех месяцев 2017-го года, промышленное производство, согласно официальной статистике, уменьшилось на 2% по отношению к январю-апрелю 2016-го года. То есть уже спад, не рост, не замедление роста, а реальный спад. И еще будет, скорее всего, урожай зерновых меньше, чем был в прошлом году, в прошлом рекордный был из-за погодных условий. Плюс еще цены на зерновые могут снизиться, и это тоже пострадает сельское хозяйство.

Ранее исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко заявил в эфире "ГС", что набирая новые кредиты, властям нужно помнить, что уже в следующем году Украине придется выплатить более десяти миллиардов долларов.