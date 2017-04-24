Решмедилова: граждане станут заложниками пенсионной реформы

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Земельная и пенсионная реформы будут приняты в ближайшие месяц-два. Такой прогноз в интервью "Голосу Америки" озвучил министр финансов Александр Данилюк.

Старт этих реформ, по мнению министра, даст мощный толчок для восстановления экономики Украины. Его прогноз — рост до конца года на два процента. При этом, как рассказал Александр Данилюк, сейчас пенсионная и земельная реформы дорабатываются. В частности, пенсионная "практически согласована с экспертами МВФ", а по земельной открытыми остаются лишь несколько вопросов. Министр также не исключает, что парламенту предложат принять эти законопроекты единым пакетом. Перспективы принятия земельной и пенсионной реформ прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Александра Решмедилова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки реальна подача цих двох законопроектів? REUTERS Joachim Herrmann Чуда не будет: вначале пенсионная реформа, затем транш МВФ

— Насправді, в парламенті мають розглянути велику кількість законопроектів, які є вже наразі досить актуальними і потребують швидкого ухвалення. Тому, як ми бачимо, квітень видався надто коротким для роботи парламентарів, майже так само ми можемо прогнозувати, що і травень для них може стати надто коротким, щоб розглянути все, що має бути. Тому версія з пакетним голосуванням в принципі має місце і досить реальна. Проте, насправді, чи встигнуть парламентарі вникнути в те, що їм запропонують проголосувати? Якщо подивитися на динаміку, як підтримують парламентарі ініціативи нашого Кабміну, то в принципі це десь лише кожен другий запропонований законопроект, або ініціатива мають підтримку. Якщо подивитися, чи є наявна кількість голосів від коаліції для підтримки таких важливих ініціатив, то вона так само є проблематичною, гарантування стовідсоткового немає, що 226 голосів від сил коаліції буде знайдено. А щодо ситуативного голосування, подивіться, наприклад, ту саму земельну реформу важко буде протягнути через ВРУ, тому що опозиційні сили, в тому числі той самий Опозиційний блок і деякі інші, проти того, щоб відкривати ринок землі, а за те, щоб продовжити мораторій. Скільки на сьогодні є альтернативних позицій до позиції влади в кількісному еквіваленті, важко сказати. Проте я думаю, земельна реформа досить важко може датися. Для цього і розглядається альтернативні шляхи, наприклад, через той самий КСУ, чи якісь ще плани Б, Ц, Д і И так звані, які можуть бути в рукаві у діючої влади.

А щодо пенсійної реформи, яку анонсували, вона має вже показати перші зміни восени, якщо встигнуть розглянути, а запрацювати з наступного року, з 2018-го. Я думаю, що тут є певна така підміна понять між тим, що вимагало МВФ, і тим, що нам пропонується владою. Наприклад, МВФ пропонували і пропонує надалі підвищувати пенсійний вік для українців. Проте Кабмін пішов шляхом підміни понять і зробив підвищення трудового стажу. І вводить інші поняття для того, щоб начебто говорити з українцями, що ні, вони пенсійний вік не підвищують, а насправді робити такі умови, за яких українці виходячи на пенсію або будуть обмежені у виплатах, або підвищення не буде реально відчутне, таке, яке можна буде якось співставити з цим рівнем і інфляції, і іншими соціальними виплатами. Тому що якщо подивитися на дисбаланс між тією самою мінімальною зарплатою і пенсією, або стипендією, або виплатами переселенців, то там величезний розрив. Такий розрив, знаєте, з Гранд-Каньйон. А все ж таки, знаєте, люди потребують їжі, мають ті ж самі видатки, так само їм треба виживати в цих реаліях українських, які є досить важкими. Так само як і за 3200 не кожен може вижити на сьогодні.

Тобто ці реформи дуже принципові для МВФ? УНИАН Пенсионная реформа – мертвому припарки

— Ці реформи насправді є принциповими для МВФ, і як ви бачите, навіть зі слів міністрів, вони начебто вже узгоджені, проте декілька моментів ще, які потрібно дошліфувати. Що там насправді заховано за цим формулюванням "дошліфувати", подивимося на остаточний реальний варіант, який буде вже узгоджено і оприлюднено принаймні у ВРУ. Проте можна ще говорити, що є певна модифікація, або можуть бути зміни саме в тому вигляді, що пройде через ВРУ і що підпише президент, подивимося.

Чому ці напрацювання і законопроекти в такій таємниці тримаються?

— Дивіться, це бич всіх перемовин з МВФ. Досить часто вони огорнуті певним таким туманом для того, щоб залишити для влади можливість для відступу, бо як ви розумієте, органічно ці вимоги від МВФ не нашу користь, не на українську. Тому вони мають під собою підґрунтя для жорсткої критики влади, чим, в принципі, і займаються контрсили, зазвичай опозиційного характеру. Подивіться на риторику Опозиційного блоку і решти сил, які використовують це як реальну критику влади і в принципі мають на те об'єктивне підґрунтя, тому що важко нам даються ці кредити, які зараз ми отримали від західних партнерів. Вони не на найкращих умовах.

В принципі, от на цій тезі, що потрібно краще відстоювати саме інтереси України, зараз і сама влада наполягає. Вони же кажуть, що вони не пішли на вимогу МВФ підвищувати пенсійний вік, проте насправді тишком-нишком все одно роблять цю реформу через підвищення трудового стажу і решти. Це особливо стосується жінок. У важкому стані знаходяться люди, які під час 90-их випадали з цієї державної машини, тому що не всі легально працювали і не всі мали змогу фіксувати цей трудовий стаж, скажемо так. Тобто там насправді багато людей стали заручниками ситуації.

Ранее эксперт в сфере финансов Олег Устенко в эфире Голоса Столицы заявил, что дефицит Пенсионного фонда Украины является катастрофически огромным.

Также эксперт по вопросам экономики Илья Несходовский в эфире "ГС" заявил, что нужно увеличивать пенсионный возраст для тех категорий граждан, которые не платят страховые взносы.