Неожиданно подешевел газ на авто. Эксперты о причинах

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос столицы"

Крупные сети автозаправочных станций снижают цены на автогаз. Такую тенденцию снижения эксперты топливного рынка заметили с 17 марта.

В целом, на крупных заправках газ подешевел на 5-20 копеек за литр. Средняя цена составляет на сегодняшний день 10,77 гривен. Какой будет тенденция, и что стало причиной падения стоимости газа для авто, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Чем вы можете объяснить падение цен на газ на крупных заправках?

— Собственно говоря, сняты были административные ограничения, которые или были уже наложены, или вот-вот должны были быть наложены, начиная с 17 марта, на основных участников рынка. А раз так, следовательно, были разблокированы все те ресурсы, которые до этого не могли поступить на рынок. Они поступили на рынок, произошло его перенасыщение, и, соответственно, снижение цен. Кроме того, уменьшились соответствующие риски, связанные как раз с этими всеми ограничениями, заложенные в цену, и мы видели одно из самых стремительных снижений цен за неделю на один из видов нефтепродуктов, а именно на сжиженный нефтяной газ.

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Ранее была информация о том, что на границе просто не пускают сотрудники правоохранительных органов значительную часть партий сжиженного газа от отдельных компаний. Все эти ограничения сняли?

— Я имею в виду как раз и эти ограничения. То есть те ограничения, которые были с задержкой цистерн на границе под предлогом неисправности тормозной системы. Это ограничение, связанное с запретом внешнеэкономической деятельности, которое вводила Минэкономразвития против ряда компаний, которые якобы финансировали терроризм, вернее, были связаны с какими-то неназванными компаниями, которые якобы финансировали терроризм. И это то, что было связано с якобы наличием в партиях сжиженного нефтяного газа некоего токсического вещества, являющегося оружием массового поражения. Вот все эти ограничения, вернее, все эти, скажем так, фейки, были отложены. Я не скажу, что отказались отдельные силы, скажем так, в правоохранительных органах, от борьбы с участниками рынка. Однако, под давлением общественности и самих участников рынка и тех компаний международных, против которых собирались ввести санкции с 17 марта, вот все эти ограничения были сняты временно. И, в общем-то, мы имеем приятную новость для автомобилистов, тем более, что сейчас сжиженному нефтяному газу уделяется очень большое внимание из-за его низкой цены, что при низкой платежеспособности населения очень привлекательно.

Насколько это будет долгосрочная тенденция — снижение цен на сжиженный газ?

— Еще есть экономический потенциал для снижения где-то примерно на 40-50 копеек. Не знаю, будет ли реализован этот потенциал, поскольку мы видим то, что гривна у нас все-таки дернулась, начала потихонечку слабеть. А порядка 70% сжиженного нефтяного газа поступает в Украину по импорту, следовательно, это серьезный может быть риск финансовый, который не позволит реализовать этот экономический потенциал. Однако, если мы не увидим падения гривны в ближайшую неделю, думаю, что цены на сжиженный газ будут продолжать снижаться и в дальнейшем. А что будет потом, где-то через месяц, через два, не вернуться ли проверяющие в офисы компаний, не придумают ли еще какую-то причину для того, чтобы тормозить поставки, здесь я ничего определенного сказать не могу.

Стоит ли ожидать, что пойдут вниз цены и на бензин, и на дизель?

— Здесь ситуация немножко другая, поскольку нет такого объема ресурса, который был задержан и который мог бы поступить на рынок. Есть также потенциал для снижения цен, однако для того, чтобы он был реализован, необходимо здесь уже на 100% стабилизация гривны, возврат ее на те уровни, которые были, например, в начале прошлой недели. Поэтому здесь, скорее, цены будут стабильными, а будут расти те скидки, которые предоставляют большие компании, розничные операторы, своим лояльным клиентам. И мы видим уже, что такие скидки предоставляются, поскольку активизировались практически все крупные сети. Это понятно, потому что начинается сезон весенне-летний, осенний, в течение которого на конкурентном, на высококонкурентном бензиновом и дизельном рынке компании будут конкурировать в первую очередь вот этими программами лояльности. Это основной сейчас движитель конкуренции, объединение с другими торговыми сетями, с банками, с какими-то кредитными организациями. Благодаря этому как раз и привлекают розничные операторы клиентов, поскольку ценой, к сожалению, сейчас на бензиновом рынке конкурировать практически невозможно.

На рынке что-то изменилось в плане сегментации рынка? Зашли ли новые крупные игроки?

— Компании заходят, поскольку на рынке конкуренция растет, в отличие от 2011-2012 годов, когда на нем превалировала, скажем так, компания одного человека. Сейчас была попытка создания так называемого системного оператора. Мы видели определенные признаки того, что какие именно компании идут на рынок, и кого именно, чьи именно поставки они начинают замещать. На первый раз не получилось. Однако эта схема достаточно накатана, я думаю, что если та или иная финансово-промышленная группа захватит регулятор, это может быть таможенная служба, это может быть служба какая-то их правоохранительных, это может быть АМК или какой-то другой орган, который может оказывать влияние на рынки, тогда, естественно, будет перераспределение. Но захват регулятора — это достаточно сложная вещь, и она не всегда удается. Вот мы видим, что на этот раз фальстарт.

То есть в теории вполне возможно, что дальше будет попытка номер два? Кто этот человек?

— Некоторые СМИ называют Медведчука, но мне почему-то кажется, что это не Медведчук.

А кто тогда?

— Мы не смогли проследить всю цепочку. Поскольку, к сожалению, информации недостаточно. Поэтому мы не можем сказать точно, чьи именно интересы преследовались. На мой взгляд и на взгляд моих коллег, при всем уважении к этой личности, у Медведчука нет достаточно его бизнес-окружения, нет достаточных рычагов влияния на СБУ.

Ценовые тенденции на рынке топлива также проанализировал в эфире "ГС" аналитик Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.

С чем вы связываете это падение цен на сжиженный газ на крупных АЗС?

— Падение на АЗС непосредственно связано с динамикой цен в опте. Конечно, есть какой-то временной лаг. Соответственно, сегодня идет реакция на такое значительное падение, которое произошло на прошлой неделе. Это в свою очередь связано с небольшим снижением на внешнем рынке, в частности на рынке Польши, от которого мы не в последнюю очередь зависим. В принципе, это один из факторов. Второй фактор — это некоторое послабление контролирующих и силовых органов, которые вносили достаточно серьезный вклад в дестабилизацию рынка до последнего времени, были необоснованные остановки грузов, некоторые партии до сих пор стоят, уже их срок простоя превысил 100 дней, наверное. То есть это все нервировало трейдеров, создавало напряженность на рынке, это во-первых. А во-вторых, когда произошло послабление, когда импортные партии отпустили, на рынок попал определенный объем, который застрял в буферной зоне, и тоже, конечно, он оказал влияние на снижение цен.

То есть, получается, увеличилась возможность предложения, что в итоге и вызвало снижение цены?

— Да. Совершенно верно.

Тогда можем ли мы говорить о существовании некой хотя бы среднесрочной тенденции?

— Все-таки мы рассчитываем, что в среднем цена по крупным даже сетям может уже в ближайшие недели опуститься где-то к уровню 10, 50-10,60. Для этого есть, в принципе, основания. Мелкие сети, я думаю, будут, конечно, чуть ниже. И, собственно, вот это снижение, которое сегодня происходит, это реакция на, как это сказать, либерализацию этого рынка. То есть на снижение напряженности. Поэтому мы очень надеемся, что будет иметь более длительный временной период. И пока нет предпосылок для прогнозирования какого-то отскока или вообще даже для прогнозирования стабилизации. То есть мы все-таки видим, что будет снижаться цена и дальше.

Говорили, что, мол, правоохранительные органы помогают зачистить рынок для некоего нового игрока. Удалось ли действительно зачистить рынок? Изменилась ли ситуация, зашли ли новые игроки?

— Вы же знаете, эта логика действий на самом деле была с самого начала абсолютно непонятной. И я даже не знаю, какие там цели люди могли этим преследовать, вот этим непоследовательным набором действий. То есть в каком-то смысле он был последовательным. Например, дестабилизировать ситуацию, создать напряжение. Вот, смотрите, люди уже меньше повезли. Кто-то стал больше везти, кто-то — меньше. То есть мы видим, что увеличились поставки с заводов "Роснефти" через их операторов в Украине, но это не произошло в том объеме, о котором говорили другие аналитики или эксперты рынка, участники рынка. То есть все более-менее осталось, этот рынок остался ровным. Это во-первых. А во-вторых, если уж хотели под кого-то зачищать этот рынок, то, наверное, бы зачистили до конца. А тут люди испугались гласности, что наталкивает на мысли о том, что кто-то решил чуть-чуть где-то подзаработать уже проверенным способом.

Мы можем говорить о возможном влиянии этих пертурбаций на рынок бензина, дизельного топлива?

— Вы знаете, наверное, какое-то влияние есть, но я бы не оценил его меру, как значительную. Потому как это все-таки хоть и смежные, но достаточно самостоятельные рынки. И свое природное преимущество в цене, то есть преимущество, из-за которого люди переходят на газ, то есть машины с газом не покупают, это принимается решение на определенном этапе, и человек переходит на этот вид топлива. То есть вот это преимущество природное, в принципе, уже практически полностью в Украине использовано. То есть тот, кто срочно хотел перейти, он уже перешел. И сейчас большие колебания даже цен на бензин уже не будут приводить к такому всплеску.

Мы анализировали рынок за два месяца. Темпы роста достаточно умерились. Все, уже нет такого галопирующего прироста, это во-первых, а по некоторым месяцам мы видим уже и стабильность, где-то в рамках статистической погрешности даже откат. То есть уже такого не видно, такого темпа. Поэтому я думаю, что на бензин это уже не повлияет. Плюс, надо смотреть на общий уровень жизни. Пока что мы видим, что тот же бензин, дизтопливо тоже вроде бы нащупали дно и уже начинают от него отталкиваться понемногу в плане потребления. Потому что, когда у народа появляются деньги, уже можно больше ездить, можно позволить…

Ранее эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в эфире "ГС" прокомментировал ситуацию с санкциями против нефтетрейдеров и трейдеров сжиженного газа, якобы заподозренных в финансировании терроризма.