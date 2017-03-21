"Газпром" подал кассацию о взыскании штрафа в $6,4 млрд

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. "Газпром" подал кассационную жалобу на решение киевского суда о принудительном взыскании с него в пользу Украины штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов), сообщили РИА Новости в Киевском апелляционном хозяйственном суде.

"Поступила кассационная жалоба от "Газпрома", — сообщил представитель суда, отметив, что дело еще не передано на рассмотрение в Высший хозяйственный суд Украины. Дата рассмотрения кассации пока также не известна.

Ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) направил в Хозяйственный суд Киева иск о принудительном взыскании с "Газпрома" штрафа на 86,86 миллиарда гривен (3,4 миллиарда долларов) и пени на такую же сумму за просрочку уплаты штрафа, сославшись на то, что российская компания отказывается осуществить выплаты в добровольном порядке.

АМКУ еще в 2015 году выписал штраф "Газпрому" за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. На выплату штрафа "Газпрому" был дан срок до 12 апреля 2016 года. "Газпром" тогда высказывал удивление относительно выставленного штрафа, поскольку не осуществляет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу Украины" на западной границе РФ.

Позже "Газпром" обжаловал штраф в украинском суде, однако иск был возвращен компании без рассмотрения. При этом украинские суды всех инстанций, включая Верховный суд, являющийся последней судебной инстанцией в Украине, отказали в удовлетворении жалобы "Газпрома", в которой он просил признать незаконность такого возврата.