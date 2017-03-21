Гайдай: закон о гражданстве политики не изменят

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Около 150 украинских депутатов имеют двойное, тройное гражданство и даже держат дома по пять паспортов других государств. Такое заявление сделал лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Ляшко напомнил, что президент Украины внес в Верховную Раду неотложный законопроект об ответственности за гражданство нескольких стран. Но документ, по словам Ляшко, блокирует парламентский комитет по правам человека, нацменьшинств и межнациональных отношений, который возглавляет представитель фракции "Батькивщина" Григорий Немыря.

Кому не выгоден законопроект о наказании владельцев нескольких загранпаспортов, и как его принятие может сказаться на нынешнем составе украинского парламента, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Сергей Гайдай.

Президентские изменения в закон о гражданстве предусматривают автоматическое лишение украинского гражданства лиц, имеющих гражданство других государств. Если примут соответствующие поправки, то владельцы нескольких паспортов должны будут выбирать: оставаться ли им гражданами Украины, или отказаться от этого. Кто из нардепов и что может выбрать?

— На самом деле, мне кажется, этот законопроект или закон – серьезная ошибка, потому что, прежде всего, нужно разделять: существуют политики и чиновники, у которых есть несколько паспортов, и требование к чиновнику и политику очень простое — если он занимается государственной деятельностью, то, естественно, запасных аэродромов у него быть не должно. Он должен всецело быть связанный и привязанный накрепко к украинскому государству. Что касается простых граждан, здесь есть огромное количество людей, для которых двойное гражданство является очень важным элементом их жизни. Вспомните про Закарпатье, вспомните про тех, кто ездит регулярно и работает, и которым такое двойное гражданство просто по жизни необходимо, и неразделение этих двух категорий граждан есть ошибкой. Я бы на самом деле такой закон принял, если бы он касался исключительно тех, кто является государственными служащими и чиновниками. Он бы был понятен и логичен. К счастью, когда его применяют ко всем гражданам страны, это явное ущемление прав и свобод человека и, к сожалению, постановка гражданина в неудобную позицию. Я думаю, что большинство людей, выбирая между паспортом Украины, где государство является не лояльным к обычному человеку и рассматривает его как расходный материал и, например, паспортом любой страны ЕС, проиграет Украина.

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Слова Ляшко о том, что 150 депутатов имеют двойное гражданство, могут быть правдой?

— Это не более чем игра в политический пиар, потому что, поверьте, наши люди из системы, наша номенклатура, наш правящий класс очень сильно защищен от любых видов уголовных преследований. Посмотрите последнюю новейшую историю, которая напоминает больше спортивную рыбалку: рыбку поймали, сфотографировали и выпустили дальше. Поэтому пока не существует нормальных органов из системы, способных нести наказание, это не более чем взаимное обплевывание дерьмом политических противников. Поэтому я бы на них серьезно не обращал внимание.

Как вы считаете, что стоит за этой срочной суетой?

— Только то, что я вам сказал: это не более чем привычное для украинского пиар-пространства обплевывание политических противников, друг друга без каких-то реальных последствий, связанных с реальными действиями, реальной жизнью.

Верховная Рада до конца этой сессии должна рассмотреть изменения в закон о гражданстве. Очевидно, будут политические торги вокруг этого закона, поскольку нынешняя коалиция не имеет количественного состава для поддержки инициативы президента. УНИАН Двойное гражданство: зачем хотят отнять "чужие" паспорта

— Реального результата не будет. Им невыгодно принимать любой закон, который усложнил бы их жизнь. Это все равно, что принимать закон о лишении депутатов неприкосновенности. Он декларируется, но принят не будет, потому что для них — это важная часть их жизни. Это все равно, что принимать закон нового законодательства о новых выборах. Если оно им будет невыгодно, будет каким-то образом усложнять их жизнь, он не будет принят. Также и с двойным гражданством. Думаю, что это просто в очередной раз без результата поговорить на тему в связи с Насировым, которого обвиняют в том, что у него есть несколько паспортов. Теперь каждый на трупе Насирова хочет потоптаться и сказать, какой он борец с коррупцией, не более того.

Ранее политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что гражданство в Украине это производная от системных проблем в государстве, которые запустили к хроническому состоянию.

Также адвокат Ярослав Гришин в эфире радиостанции заявил, что узаконивание двойного гражданства — это фактически разрешение на совершение преступления.