ЛДНР запускает программу помощи... гражданам Украины

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Власти самопровозглашенных республик Донбасса заявляют о реализации программы помощи жителям территории Донецкой и Луганской областей, подконтрольной Украине. Основной целью программы в ЛДНР обозначили поддержку социально незащищенных жителей Донецкой и Луганской области, а также жителям других регионов Украины, обратившимся за консультациями по вопросам получения помощи. Сообщается, что с первого апреля на территории ДНР, в районах контрольных пунктов въезда и выезда на безопасном расстоянии от линии соприкосновения будут открыты центры социальной помощи и административных услуг, где жители подконтрольной Киеву части Донбасса смогут получить консультацию, записаться на прием к врачу, обратиться за помощью и узнать детали программы.

В частности председатель народного совета ДНР Денис Пушилин считает, что бедственное положение населения подконтрольных Киеву районов, а также угрозы экологического и техногенного характера вынуждают лидеров народных республик выйти с инициативой программы гуманитарной помощи жителям части региона оставшейся под украинской юрисдикцией, сообщил Пушилин.

"У этой инициативы несколько причин. Во-первых, мы постоянно получаем сигналы с той территории о все более тяжелом положении людей. Непосильные, постоянно растущие тарифы на коммунальные услуги, которые, не идут ни в какое сравнение с тарифами в республиках, низкие пенсии. Состояние дел там все хуже и хуже", – отметил Пушилин.

По словам председателя парламента самопровозглашенной ДНР, несмотря на собственные сложности в восстановлении экономики республик, было принято решение помочь наиболее нуждающимся жителям Донбасса оставшихся под управлением Киева. Чиновник подчеркнул, что эта ситуация волнует жителей ДНР и ЛНР, поскольку у многих граждан там проживают родственники, в основном пожилые люди, в том числе инвалиды и ветераны ВОВ, нуждающиеся во всесторонней защите и опеке со стороны государства.

Накануне в Донецке уже заявили о начале регистрации нуждающихся в медицинском обслуживании жителей части Донбасса, находящейся под контролем украинских властей.

"Началась регистрация пациентов с подконтрольной Киеву части Донбасса, которые желают получить медицинскую помощь. Она будет проходить через "горячие линии" министерства, а также профильных учреждений, оказывающих высокоспециализированную медпомощь в рамках гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса. Нуждающиеся в помощи медиков пациенты после получения консультации должны представить документы по электронной почте. В свою очередь, комиссия определит проблему и в случае верификации диагноза зарегистрирует пациента. Медицинская помощь будет осуществляться по семи направлениям, включая химиотерапию и родовспоможение", – сообщили в пресс-службе министерстве здравоохранения самопровозглашенной ДНР.

Кроме того власти ДНР считают, что в районах Донбасса подконтрольных Украине сложилась критическая ситуация на промышленных предприятиях, в том числе химической промышленности. Сообщается, что многие предприятия не работают, но на них размещаются подразделения вооруженных сил без соблюдения необходимых мер техники безопасности, в результате чего возникают опасности техногенного и экологического характера. В решении этих проблем самопровозглашенные республики рассчитывают на поддержку международного сообщества.

"Мы надеемся решить этот вопрос с помощью ОБСЕ и минской площадки. Мы готовы предложить своих специалистов МЧС, либо это могут быть эксперты ОБСЕ, которые должны оценить ситуацию, проанализировать риски, выработать меры предотвращения угроз", – полагают в руководстве самопровозглашенной ДНР.

Напомним, в конце февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о запуске гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса. Программа включает оказание финансовой, медицинской помощи и образовательных услуг. Для упрощения процедуры обращения и получения удаленных консультаций для жителей подконтрольной Киеву части Донбасса создана горячая линия и открыт веб-сайт.