Вацлав Клаус: я большой противник единой европейской валюты

РИА Новости Украина

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус в интервью Sputnik-Чехия заявил, что он противник единой валюты — евро — для неоднородных стран Евросоюза, что введение санкций против РФ обернулось и против Европы, а также, что уже через несколько дней, а именно после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, можно будет говорить о том, как изменится мир.

Господин президент, каковы перспективы у еврозоны? В некоторых странах, например в Италии, поговаривают о выходе из неё. А Чехия и Польша пока что не планируют вводить евро. Имеет ли смысл вступать сейчас в еврозону? facebook.com/Savchenko.Nadiia Визит Надежды Савченко в Чехию — сенсация на два дня

— Я большой противник евро, я большой противник единой европейской валюты для весьма неоднородных стран. И я думаю, что это подтвердилось на практике. Также я не вижу причины, по которой Чешской республике следовало бы вступать в еврозону. К тому же все опросы общественного мнения показывают, что люди этого не хотят. Я считаю, что это самое сильное "нет" в целой Европе, не знаю, как дела обстоят в Польше. Там с этим несколько мягче. Но я с вами совсем не согласен, что некоторые страны планируют выйти из еврозоны. Я знаю, что у Италии огромные проблемы, и мне непонятно, зачем им оставаться в еврозоне, но я не слышал ни одного серьезного суждения, что что-то подобное может произойти.

Как вы думаете, достигли ли санкции, введенные ЕС против России, своей цели? Был ли в них вообще смысл, когда они могут быть отменены?

— Как много вопросов сразу. Во-первых, я не знаю, я полагаю, что было бы рационально их отменить, этими санкциями ничего не было достигнуто, и Чешская республика, думаю, не является фанатичным сторонником этих санкций. То, что эти санкции, несомненно, ослабили российскую экономику, думаю, это неоспоримо. Видит Бог, что я хотел бы увидеть какую-нибудь количественную оценку, в чем это конкретно выражается. Я думаю, что, с одной стороны, это ослабило торговлю, но главное, что это ухудшило инвестиционную ситуацию и привело к тому, что ряд зарубежных фирм перестал инвестировать в Россию – а это более серьезный эффект, чем сужение ассортимента. Некоторые наши предприятия, разумеется, поплатились за это, и я об этом хорошо знаю. Я просто думаю, что это глупо.

Господин президент, какими вы видите Европу и мир после Brexit? Какое будущее у европейских интеграционных процессов?

— Этот (вопрос – Авт.) на целую лекцию, не на одно предложение. Я считаю Brexit, решение о Brexit, очень позитивным шагом. Я его горячо приветствовал, я думаю, что таким образом миллионами людей было массово подтверждено, что они не желают нынешней формы европейского интеграционного процесса. И де-факто британцы были единственными, кто получил возможность заявить об этом. Потому что где-либо еще подобный референдум проводиться не будет, брюссельские политики уже достаточно объяснили всем странам, что ничего такого делать не стоит. С одной стороны, я думаю, что это был важный сигнал, с другой – я не считаю, что последуют дальнейшие экзиты. В этом смысле Великобритания была уникальна, исключительна по 1001 причине, не в последнюю очередь и потому, что Британия – это остров вблизи Европы, а не страна где-то в центре Европы, как, например, Чехия. Так что я не ожидаю дальнейших экзитов, может быть только смягчение условий европейского процесса унификации.

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Будет ли это Европа нескольких скоростей или нескольких уровней?

— Не знаю. Это одна из возможностей

Господин президент, как, по-вашему мнению, изменится внешняя политика Европы и Чехии после инаугурации нового президента США?

— Во-первых, мы должны подождать тех изменений, которые американский президент должен осуществить, и Европе лишь предстоит увидеть, что он делает. И я придерживаюсь разумного мнения, что нам следует подождать несколько дней, теперь уже действительно несколько дней, не спекулировать по поводу отдельных шагов президента Трампа, отдельных назначений и отдельных частных высказываний, которые он сделал. Я считаю, что было бы разумно подождать его инаугурационной речи, которая уже должна быть серьезным выступлением и серьезным обозначением его приоритетов, и тогда мы все станем умнее.