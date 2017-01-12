Знакомая проблема. В Чехии просят граждан вооружиться

РИА Новости Украина

Ради борьбы с террористами министр внутренних дел Чехии Милан Хованец (Milan Chovanec) хочет закрепить в конституции право на владение огнестрельным оружием. Чешские граждане должны получить право с оружием в руках защищать жизнь, здоровье и собственность, считает он.

Этот вопрос вызвал горячее обсуждение в обществе страны. Sputnik попросил прокомментировать ситуацию председателя Ассоциации производителей и продавцов оружия Яна Скалицкого (Jan Skalický).

МВД выдвинуло идею, согласно которой владельцы легального оружия могут принимать участие в обеспечении безопасности Чехии. Что вы об этом думаете?

— Это шаг в правильном направлении, несмотря на то, что предлагаемая поправка носит скорее декларационный характер и необходимо, чтобы последовали и другие законы, которые регламентировали бы привлечение гражданских к обеспечение безопасности.

Допустимо ли, чтобы гражданин буквально замещал работу органов безопасности?

— Ни в коем случае. Но полиция не может быть повсюду, у нас нет личного полицейского, который охраняет нас 24 часа в сутки, 365 дней в году. Полиция реагирует на возникшую проблему, причем, всегда с опозданием из-за времени, которое уходил на дорогу.

В случае террористического акта или криминального нападения возникает угроза жизням в течение нескольких секунд, превышая возможности реагирования полиции. Лишь вооруженный гражданин успеет вмешаться на месте, ждать же полицию означает жертвы, полиции останется лишь задокументировать жертвы и доказательства.

Необходимо осознать, что между гражданскими владельцами оружия высокий процент тех, кто отслужил в армии, полиции, муниципальной полиции, таможне. Государство инвестировало в их обучение, и привлечение этих людей к обеспечению безопасности Чешской республики как логично, так и экономично. В Израиле это уже давно поняли.

Еще одним аргументом в пользу того, чтобы проверенные граждане носили с собой оружие, является профилактика. Если террорист или бандит знает, что ему, по всей видимости, окажут вооруженное сопротивление — он откажется от нападения.

Не отдает ли это шизофренией: ЕС пытается ограничить право легального хранения оружия, в то время как наше правительство побуждает граждан вооружиться?

— Инициативы Европейского союза в то числе и те, которые касаются разоружения, губительны для Европы и европейцев, и я убежден, что обсуждаются инициативы, созданные специально. Речь идет о переговорах, которые приведут к переменам в жизни Европы в худшую сторону.

Инициативы, касающиеся разоружения, сегодня главным образом направлены против автоматических длинноствольных ружей, то есть единственного оружия, с которым его владелец (законопослушный, порядочный гражданин) может оказать сопротивление властям. Ожидается, что последуют и другие инициативы.

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