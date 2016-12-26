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Президент Чехии связал недавние теракты в Европе с миграционным кризисом

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ЧП в Европе: теракты в Германии, резня в Лондоне (101)

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По мнению президента Чехии Милоша Земана, его стране не стоит принимать мигрантов по так называемому "волонтерскому принципу", а связь между терактами и волной мигрантов есть.
Президент Чехии Милош Земан
Сайт президента Украины

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Президент Чехии Милош Земан связал недавние теракты в Европе с продолжающимся миграционным кризисом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

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"Сегодня почти никто не сомневается в связи между волной мигрантов и терактами", — сказал Земан в рождественском обращении к гражданам страны.

По его мнению, чтобы избежать терактов в Чехии, стране не следует принимать мигрантов по так называемому "волонтерскому принципу", вместо этого стоит постараться равномерно распределять мигрантов по ЕС.

Земан подчеркнул, что не имеет ничего против помощи мигрантам на их территории или соседних, а также помощи Греции и Италии, но "размещение мусульман, с трудом интегрирующихся мигрантов на нашей территории означает создание благотворной почвы для потенциальных терактов".

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественскую ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Объявленный в розыск подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был убит в Италии в перестрелке с полицией.

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