Что хочу, то и ворочу. Нацбанк и политика в ФГВ

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Нацбанк отменил свое требование к банкам увеличить капитал до 300 миллионов гривен. Некоторые эксперты заговорили о том, что регулятор пошел на уступки банкам.

Найти дополнительные деньги НБУ обязал финучреждения год назад. В теперь уже отмененном документе содержалось требование привести свой капитал: до 120 миллионов гривен — к 17 июня 2016 года; до 300 миллионов гривен — к 11 января 2017 года.

В среду, 11 января, Нацбанк признал неплатежеспособным Platinum Bank, поскольку тот по состоянию на 1 января 2017 года не достиг положительного значения капитала.

Решение Нацбанка отменить требование об увеличении капитала банков в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал финансовый аналитик Виктор Федоров.

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С чем связано решение Нацбанка отменить свое же прошлогоднее решение об увеличении капитала банков?

— Я думаю, что додавили Platinum Bank, поскольку там речь шла не о том, чтобы довести до 200 миллионов гривен капитал была, о том, что у него он вообще был отрицательный. Поэтому было бы это изменение, не было бы этого изменения… Скажем так, на 1 января у него должен быть капитал хоть какой-нибудь, а не минус 160, как на 1 октября. Поэтому я бы не связывал это с Platinum Bank. Здесь нет теории всемирного заговора. А то решение, которое Нацбанк отменил, ужесточало требования. И мы вернулись просто к первоначальному решению по увеличению капитала банка, которое было принято в 2014 году.

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— Смотрите, по поводу закрывать или не закрывать, все будет зависеть от того, насколько сами банки будут хорошо работать. Поэтому, скорее всего, уход с рынка банков будет, но не в связи с тем, что они слишком маленькие. Точнее, не в связи с тем, что регулятор так захочет, а в связи с тем, что сами банки поймут, что они настолько малы, что лучше либо закрыться, раздать деньги, либо наоборот, объединиться с каким-то большим банком или несколько маленьких банков объединить, чтобы стать более большим, чтобы смочь осуществлять ту деятельность, ради которой они созданы — привлечение денег и кредитование.

В отношении Platinum Bank не совсем понятно: вы говорите, что у него были проблемы с деньгами, но накануне акционеры влили 120 миллионов гривен?

— Все равно этого оказалось не достаточно. Дело в том, что у Platinum Bank сама бизнес-модель, то есть привлечение под большие ставки и раздача потребительских беззалоговых кредитов, оказалась сейчас не жизнеспособной. И вливание средств увеличивало капитал, но не улучшало финансовые результаты, то есть банк был убыточным. Влили 120 миллионов, прошло три месяца, им еще нужно 80 миллионов влить. Почему? Потому что банк потерпел убытков на 80 миллионов за эти 3 месяца, и снова у него уменьшился капитал.

У ФГВ есть деньги на выплаты вкладчикам Platinum Bank?

— Сейчас есть. Кроме того, наше любимое правительство всегда сможет его прокредитовать, как это оно делало уже неоднократно. ФГВ потом долго будет рассчитываться с правительством, с бюджетом за предоставленные вот эти кредиты.

А за счет чего ФГВ может рассчитываться?

— За счет продажи активов этих банков, которые поступают ему в управление.

По результатам продажи кредитных прав и имущества 17 банков, выведенных с рынка, ФГВ выручил 61,5 миллионов гривен.

— Сейчас у ФГВ нет поступлений от продажи, но есть возможность заручиться поддержкой правительства. Те кредитные портфели и те активы, которые есть у ФГВ, сегодня стоят не очень много. При улучшении экономической ситуации эти же активы будут стоить больше, и ФГВ сможет выручить больше. То есть в этом тоже есть какой-то плюс, что они не могут сейчас что-то продать.

Теперь осталось дождаться, когда улучшится экономическая ситуация.

— На самом деле, да. Можно ждать вечно, но я хочу привести пример Великобритании либо США, которые в свое время тоже национализировали банки, по сути дела, вливали в них капитал, то же самое, что вливать деньги в ФГВ, и ни одна из этих покупок не была убыточной. То есть в последствии акции этих банков, которые приобрел Минфин США, Минфин Великобритании, они продавались с существенной выгодой.

Ранее экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в украинском коммерческом секторе сложилась критическая ситуация.

Напомним, экономический эксперт Руслан Черный в эфире "ГС" заявил, что новый механизм возврата денег вкладчикам обанкротившихся банков должен искоренить коррупцию в Фонде гарантирования вкладов.