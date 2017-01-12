В 2017 году банкопад продолжится - эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Банкротство около 50 украинских банков прогнозирует до конца 2017-го года Независимая ассоциация банков. Председатель совета ассоциации Роман Шпек пояснил неутешительный прогноз тем, что, по имеющимся данным, именно в 50-ти финучреждениях сейчас нет достаточных средств для выполнения требований Нацбанка относительно капитализации. Размер регулятивного капитала банка должен составлять не менее 200 миллионов гривен.

В 2016-ом году Нацбанк принял решение о ликвидации 16 банков. В свою очередь экс-заместитель главы Нацбанка Владислав Рашкован ожидает, что к концу этого года количество украинских банков с нынешних 100 сократится до 75-80.

Каких сюрпризов стоит ждать в этом году вкладчикам и клиентам отечественных банков, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" Андрей Никитин.

Читайте также: Эксперт: банковская система уже не справляется, а коллекторы идут в бой

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки очевидні прогнози, що півсотні українських банків можуть збанкрутувати до кінця 2017-го року?

— На нашу думку, 50 фінустанов – це надто песимістична оцінка. Якщо взяти наші 95 банків, можливо, є деякі банки, які, дійсно, не зможуть найближчим часом, в 2017-иу році отримати капітал на параметри цієї планки в 200 мільйонів гривень. Ми думаємо, що, можливо, менше 10-ти таких банків буде. Плюс весь час наголошує НБУ про можливість залишитись на ринку шляхом об’єднання, злиття капіталів, тобто щоби два банки, скажімо, об’єднались в один і продовжували працювати на цьому ринку. Це перше. Другий аспект – навіть якщо виникне така ситуація, що банк не зможе утриматись на ринку за рахунок того, що не буде відповідати сума капіталу, він зможе самостійно прийняти рішення про вихід із ринку. Це не буде мати наслідків негативних для клієнтів. Тобто такий банк не буде визнаний неплатоспроможнім і просто буде самостійно, за рахунок власних активів, коштів власників припинити діяльність.

Хіба були такі випадки, коли банк самостійно виходив з ринку?

— Так. Було таке. В 2016-му році декілька банків так зробило і ніяких не було з цим проблем. Банки будуть, зрозуміло, шукати резерви для того, щоби наповнити капітал, відповідати діючій позиції. Можливо, декілька банків не зможуть це зробити, і тоді вони дійсно будуть виведені з ринку. Може, п’ять банків, може, до десяти.

Який вплив це може спричинити на національну валюту?

— Це невеликі банки і сума вкладів, які у них є, не матиме впливу. Коливання відбуваються, коли з’являється багато національної валюти. Якщо банк припиняє свою роботу, він віддає кошти вкладникам, які він акумулював. Інша справа, якщо банк неплатоспроможній, і за рахунок бюджету виділяються кошти, вони з’являються на ринку, і ці учасники ринку біжать скуповувати валюту, а не розміщувати кошти в інших банках, тоді так, це можливо.

Держава фактично володіє 60% всього банківського сектору, і якщо навіть ці 50 установ, як про це заявляють, покинуть ринок, можливо, це не вплине жодним чином?

— Це лукава цифра. 60% активів, а активи ціняться по-різному. На разі вступила інструкція НБУ, згідно з якою по-іншому оцінюються активи банків, і вони, можливо, не втримаються не тому, що в них немає власного капіталу, а тому, що в них значно погіршиться оцінка активів і в них буде невідповідна кількість. Це друга загроза, пов’язана з тим, що якщо банки видають кредити компаніям, які обслуговують формально за радянським балансом скільки видали активів, стільки і кредитів. Якщо їх перерахувати, оцінити, що вони генерують, то в цьому проблема. Тобто активів немає, навіть той капітал, який є, навіть більше 200 мільйонів, він повинен відповідати активам реальним. Реальних активів немає – треба нарощувати капітал, і тут є певна проблема, коли треба дивитись на макроекономічну ситуацію. Ми не можемо сказати: у банка немає активів. Якщо є клієнти, які взяли кредити, які обслуговують ці кредити, це здійснюється ефективно, немає підстав.

Ранее экс-министр экономики Виктор Суслов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в украинском коммерческом секторе сложилась критическая ситуация.

Напомним, эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что стабильность в экономике Украины достигнута, но банкам не доверяют.