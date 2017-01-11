Эксперт: банковская система уже не справляется, а коллекторы идут в бой

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Фонд гарантирования вкладов продал активы 17 банков-банкротов. Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ. Выручили от продажи 61,5 миллиона гривен. Из этих денег почти 60 миллионов – реализация прав требования по кредитам, чуть более полумиллиона гривен — продажа основных средств банков и 880 тысяч гривен – от реализации имущества неплатежеспособных банков.

Много это или мало, и на что пойдут вырученные деньги, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал управляющий директор "Кредит Оптима Банка" Игорь Львов.

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Что значит реализация прав требования по кредитам на почти 60 миллионов гривен. Значит ли это, что долги граждан этим банкам-банкротам продали коллекторам?

— Если говорить простым языком, то неплатежеспособный банк выдал кредит физическому лицу или юридическому лицу, и поскольку этот банк стал неплатежеспособным, то право на этот кредит, на возврат этого кредита, перешло в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который сегодня представляет интересы этого банка. И поскольку у ФГВФЛ нет механизмов по возврату этих кредитов, поскольку в основном этим занимаются специальные службы в банках или коллекторские компании, то он выставляет на реализацию эти права требования, и компании которые будут заниматься тем, что будут обзванивать этих юридических и физических лиц, и уже на законном основании требовать от них возврат кредитов, но уже в данном случае на счета компании, которая перекупила у банка это право требования.

А, по сути, это коллекторские компании?

— По сути, да. Это коллекторские компании, как мы их называем. Кстати, хотел бы сказать о том, что право требования подается не всем, а только компаниям, которые имеют соответствующую лицензию на осуществление финансовой деятельности в части, назовем это, коллекторских услуг.

За сколько обычно продаются подобные кредиты?

— По состоянию на 1 января 2017 года балансовая стоимость активов неплатежеспособных банков, а там 80% — это право переуступки по кредитам, составляет 840 миллиардов гривен. Оценочная стоимость, по которой продается, а это 80% те же кредиты, составляет 150 миллиардов гривен. То есть мы можем сказать, что где-то в 3-3,5 раза меньше, чем та балансовая стоимость, по которой были выданы кредиты. Поскольку сейчас стоит вопрос вообще хоть что-то получить. То есть банкиры это называют так называемые черные кредиты, по которым ни тела, ни проценты по кредиту вообще не выплачиваются. Речь идет о тех безнадежных кредитах, которые не выплачиваются вообще.

Как коллекторские компании будут требовать эти деньги от граждан?

— Естественно, в законном порядке они должны это делать. Если уже нет никаких дальше уже моментов, связанных с тем, что человек не возвращает кредит, тогда уже коллекторская компания обязана подать в суд и взыскать уже на законном основании этот кредит. Хотя, с другой стороны, как правило, вот эти все суды-пересуды идут годами. И мы видим то, что сегодняшний день вот этот черный портфель уже даже не только в коллекторских компаниях, а в работающих банках составляет от 40 до 50%.

Есть ли какой-то срок давности по кредитам?

— Нет, конечно. В соответствии с законодательством такого срока давности нет. С другой стороны, этот кредит, конечно же, нужно возвращать. И тому человеку, который не возвращает кредит, это выгодно. Поскольку, предположим, мы взяли 20 тысяч гривен, и это составляло, предположим 200 долларов, или не 200 долларов, а какую-то сумму в долларах, то сейчас эти 20 тысяч гривен, по сути, обесценились, и они составляют, грубо говоря, 800 долларов. Поэтому в данном случае, конечно же, чем быстрее вы получите эти деньги, опять же, эти же деньги пойдут в оборот, и поэтому сейчас такая низкая ставка. То есть мы говорим один к четырем, чтобы хотя бы вернуть хоть часть кредитов, которые заемщики должны.

Коллекторы, когда звонят, просят заплатить хотя бы тысячу гривен из 20 тысяч долга. И если ты начинаешь эту тысячу гривен платить, то у них появляются какие-то дополнительные возможности в борьбе за то, чтобы ты вернул полностью всю сумму. Что вы можете сказать об этой системе?

— В данном случае это один из ходов конем, потому что, как правило, заемщики говорят о том, что их бизнес прогорел, то есть им нечем платить, и все. И механизма такого, чтобы сейчас выбросить человека на улицу и прочее, такого я не помню, чтобы он реализовывался. Поэтому в данном случае, когда вы хоть что-то оплачиваете, то есть тогда у них появляется юридическая, повторяю, юридическая возможность доказать в суде, а поскольку следующий шаг — суд, о том, что вы, оказывается, платежеспособны, у вас деньги есть — бабушка подарила или дедушка подарил. И поэтому вы можете платить хотя бы тысячу гривен в год.

Шестьдесят один с половиной миллион гривен от продажи семнадцати обанкротившихся банков – это много или мало?

— Я назову вам еще третью цифру. Мы сказали о том, что оценочная стоимость — 150 миллиардов гривен — это то, что должно быть продано. И, с другой стороны, мы говорим о том, что за 2016 год было продано активов неплатежеспособных банков на сумму 3,5 миллиарда гривен. То есть, грубо говоря, эти 150 миллиардов гривен мы будем погашать где-то 50 лет. Теперь давайте посчитаем, что 61 миллион мы продали, предположим, за неделю. Умножим на 4 недели, получим 250 миллионов, то есть четверть миллиарда. Умножим на 12 месяцев, мы получим те же 3-3,5 миллиарда гривен. То есть мы с вами будем получать вот эти средства 40-50 лет. Но тут еще есть один момент, о котором, наверное, никто не говорит. Мы знаем о том, что 80-90% - это так называемая переуступка. А вот эти основные средства — это автомобили, а их тысячи… То есть вопрос стоит, а где же эти основные средства хранятся сейчас, где эти закрома. А они, как правило, хранятся на открытых площадках, то есть они в каком состоянии, раскурочены они, не раскурочены. Знаете, автомобиль постоит два-три года на открытой площадке, и, в принципе, его можно списывать в утиль. И вот это проблема, когда основные средства — десятки, сотни миллиардов гривен, они, по сути, сейчас не подконтрольны, и в основном идет переуступка.

Реализация имущества неплатежеспособных банков — это 880 тысяч гривен.

— И она будет уменьшаться, эта сумма, потому что в данном случае имущество имеет износ. И то, что было два года тому назад новое, сейчас оно не известно в каком состоянии, и вопрос, а где же оно хранится. Действительно, оно же не хранится где-то на складе в банке.

Эксперты говорят, что в 2017 году будет закрыто большое количество банков. Ваш прогноз – много ли банков сейчас в зоне риска?

— После ПриватБанка, мне кажется, уже банковской системе ничего не страшно. Поэтому вопрос не в количестве банков, которые будут закрыты, а вопрос в качестве обслуживания тех клиентов, которые будут приходить в эти банки. Поскольку мы видим сегодня, что нельзя практически заплатить коммунальные платежи, поскольку стоят очень большие очереди. Поэтому сегодня банковская система где-то не справляется с теми посылами, которые перед ней стоят.

Напомним, ранее эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что стабильность в экономике Украины достигнута, но банкам не доверяют.