Традиционный "Банковский бунт" под стенами НБУ

В Киеве под зданием Национального банка Украины в четверг, 12 января, снова протестовали валютные заемщики — граждане, получившие кредиты в иностранной валюте. Свою акцию протестующие назвали "Банковский бунт".

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Организаторы пообещали проводить акции протеста под "Национальным банком Украины" каждый четверг пока не будут возвращены деньги обманутым вкладчикам и Нацбанк не будет расформирован. Подобные акции протеста стартовали осенью минувшего года.

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