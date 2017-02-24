Лидер подорожания. Как изменились цены на хлеб в магазинах Киева

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил, что в стране за последние десять дней больше всего подорожали картофель, сахар и белый хлеб.

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По его словам, к соответствующим выводам пришли эксперты Ассоциации, проанализировав динамику цен на основные продукты питания за вторую декаду февраля — с 10 по 20 февраля. При этом он отметил, что цена на некоторые овощи хоть и продемонстрировала снижение, но качество таких овощей снизилось по причине порчи из-за холодов.

В Киеве же наряду с подорожанием хлеба на 20% подорожала мука.