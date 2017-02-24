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    Лидер подорожания. Как изменились цены на хлеб в магазинах Киева

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    (обновлено: )18410
    Хлеб лидирует среди "социальной группы товаров" по уровню подорожания в Киеве. Больше о подорожании хлеба в столице смотрите в инфографике РИА Новости Украина.
    Подорожание хлеба. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил, что в стране за последние десять дней больше всего подорожали картофель, сахар и белый хлеб.

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    По его словам, к соответствующим выводам пришли эксперты Ассоциации, проанализировав динамику цен на основные продукты питания за вторую декаду февраля — с 10 по 20 февраля. При этом он отметил, что цена на некоторые овощи хоть и продемонстрировала снижение, но качество таких овощей снизилось по причине порчи из-за холодов.

    В Киеве же наряду с подорожанием хлеба на 20% подорожала мука.

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