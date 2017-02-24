Названа "тройка" стремительно подорожавших продуктов

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил, что в стране за последние десять дней наиболее существенно подорожали картофель, сахар и белый хлеб.

По его словам, к соответствующим выводам пришли эксперты Ассоциации, проанализировав динамику цен на основные продукты питания за вторую декаду февраля — с 10 по 20 февраля. При этом он отметил, что цена на некоторые овощи хоть и продемонстрировала снижение, но качество таких овощей снизилось по причине порчи из-за холодов.

"Картофель как главный продукт питания украинцев был лидером подорожания. Он поднялся в цене на 3%, или на 16 коп. Сейчас килограмм продается в среднем по стране по 6,35 грн. Наибольший рост цены зафиксирован во Львовской области — на 8%, или на 42 коп., в то время как в Одесской области она (цена — Ред.) продемонстрировала наибольшее снижение — на 2%, или на 16 коп." — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что сахар, который также попал в "тройку" лидеров подорожания, в среднем по стране прибавил в цене 2%, или 30 коп. "При этом в Донецкой области статистика показала повышение цен на 5%, или на 70 коп., а в Киеве — снижение на 1%, или 20 коп. Средняя цена по стране — 15,9 грн.

"Хлеб растет стремительными темпами. Черный хлеб поднялся только за 10 дней на 1,5%, или на 17 коп. в среднем по всем регионам и продается по 11,3 грн за килограмм. И в данном случае не имеет регионов, где бы цена падала. Только были те, в которых цена не росла. А лидером повышения цены оказалась Кировоградская область — на 8%, или на 70 коп. Белый хлеб стал дороже на 2%, или на 20 коп. Его средняя цена составляет 11,6 грн за килограмм. Наибольшим ростом цены отметилась Кировоградская область, где они выросли на 10%, или на 1 грн, в то время как Черкасская отметилась наибольшим снижением — на 1%, или 15 коп." — добавил Дорошенко.

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Ранее Алексей Дорошенко сообщил, что цены на продукты питания "бьют все рекорды", в январе значительно подорожали овощи. При этом он добавил, что правительство, закладывая в бюджет-2017 инфляцию в 8%, не рассчитывало на такое значительное подорожание продуктов и товаров уже в начале года. Но темпы подорожания такие, что "мы можем стать свидетелями прохождения 8%-й отметки значительным количеством продуктов еще в конце марта, то есть по результатам квартала".