Эксперт: подорожание проезда в киевских маршрутках - часть коррупционной схемы

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Проезд в пригородных маршрутках столицы снова подорожает. В частности, это касается маршрутки №721, которая ездит в столицу из Вишневого. В ней люди и увидели объявление, согласно которому с 13 февраля стоимость проезда будет повышаться. Причем стоить он будет 12 гривен, а по самому городу Вишневое — 5 гривен. Собственно такие цены перевозчик устанавливал в начале года, аргументировав это, в частности, увеличением минимальной зарплаты.

Не так давно, Киевская областная государственная администрация попросила пассажирских автоперевозчиков региона с 6 февраля снизить стоимость проезда в маршрутках. Стоимость снизили, однако сейчас ситуация повторяется.

Насколько обосновано подорожание проезда, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

"Необходимости такой нет, но у нас до сих пор сохранились старые коррупционные схемы, из-за которых перевозчики вынуждены как минимум 30-40% оборота держать в тени, чтобы была возможность оплачивать эти схемы. Поэтому был такой внегласный сговор: вы не обращаете внимание на наш черный нал, а мы возим по старым тарифам. В какой-то момент власть начала наступление на нелегальный оборот, соответственно перевозчики сделали ультиматум: либо отменить поборы, либо договориться, чтоб не повышать тарифы", — отметил эксперт.

Как сообщалось, в январе в пригородных маршрутах Киевской области стоимость проезда возросла в среднем на 40% — до 12-15 грн за поездку. Увеличилась и стоимость проезда в городах.