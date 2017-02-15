Рекордное подорожание всего: январские и февральские ценности

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

А цены все растут

Рост цен в январе 2017 года превзошел все прогнозы: подорожал хлеб, говядина, молочные товары, овощи, картофель, крупы и не только. При этом прогнозы экспертов весьма неутешительные: если государство не будет снижать налоги, а выплаты за электроэнергию, газ и прочее будут повышаться, то результат будет соответствующий — цены будут еще расти. Кроме того, многое зависит и от курса доллара. Ведь в цене всех продуктов заложена стоимость топлива, удобрений, запчастей к оборудованию, а все это — преимущественно импортное.

По словам директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, в января 2017 года в сравнении с декабрем 2016 года, цена картофеля выросла на 16%, моркови — на 9%, свеклы и капусты — на 8%. Кроме того, сыр и сметана подорожали на 6%, молоко — на 5%, сливочное масло — на 3%. Говядина подорожала на 5%, хлеб — на 1,2%, сахар и крупы – на 1%. "Цены в январе бьют все рекорды. Кабмин, закладывая в бюджет 2017 года инфляцию в 8%, не рассчитывал на такое значительное подорожание продуктов и товаров уже в начале года. Но темпы подорожания такие, что мы можем стать свидетелями прохождения 8% отметки, значительным количеством продуктов еще в конце марта, то есть по результатам квартала", — цитирует его Голос.ua.

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Как отмечают эксперты, среди продуктов, которые "порадовали" больше всего, в частности, молочка, показав рост по отдельным наименованиям практически в 2 раза.

По данным Ассоциации производителей молока, в Украине закупочная цена на молоко в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года выросла почти на 50%. Литр молока высшего сорта вырос в цене в среднем на 46,6% по сравнению с январем 2016 года, и на 4,82% – с декабрем 2016 года, до 8,81 грн. Больше всего за последний месяц подорожало молоко первого сорта – на 7%, до 8,82 грн за литр.

Кефир прибавил в цене 10% – до 25,09 грн за литр. Цена на йогурты в январе постоянно колебалась и достигла своего пика 27 января – 49 грн за литр, после чего опустилась до 46,62 грн.

При этом в Ассоциации прогнозируют, что в 2017 году молока в Украине будет недостаточно, и потому существенно снизить цену скорее всего не удастся.

Взлетела за неделю (в конце января-начале февраля) в Украине цена и на подсолнечное масло на 100 грн/т, сообщала "Инфоиндустрия". По состоянию на 6 февраля, цены находились в диапазоне 22100-22300 грн/т.

Несмотря на рекордный урожай зерна и овощей, мука и "борщовой набор" уже к концу января начали расти в цене. Главной причиной подорожания овощей стали: недостаточное количество хранилищ и, опять же, рост тарифов на электроэнергию, поскольку в это время большинство овощей являются тепличными. По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, в январе "борщовой набор" подорожал в пределах 6-12%, а мука на 2%.

Единственными продуктами, которые подешевели, стали куриные яйца и свинина. Эксперты поясняют, что стоимость яиц ранее была завышена. А на цену свинины повлияло распространение африканской чумы в частных хозяйствах. Это не дает возможности экспортировать продукцию, поэтому сбывают ее на внутреннем рынке.

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По состоянию на 10 февраля, средняя стоимость десятка яиц составила 15,29 грн, что уступает ценам конца января (18,64 грн) на 18%, сообщает Украинская аграрная конфедерация (УАК). "Уже около месяца продолжается яичное ценовое пике на отечественных потребительских рынках – резкий спад отрасли начался в первой половине января. Всего с начала года яйца подешевели уже более чем на 27%", – цитируют Сегодня аналитиков конфедерации.

Другая реальность

Тем временем, по данным Госстата, инфляция в Украине в январе 2017 года ускорилась лишь до 1,1% по сравнению с декабрем 2016 года (0,9%), а рост потребительских цен — с 12,4% до 12,6%.

Как отмечали в ведомстве, на потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего (на 14,5%) подорожали овощи. Лишь на 3,9-2,2% повысились цены на фрукты, молоко, сметану, кисломолочную продукцию, говядину, сыр, масло.

В правительстве же и вовсе отмечают, что рост экономики в Украине в 2016 году превысил все ожидания экспертов.

По словам премьера Владимира Гройсмана, в 2016 году удалось улучшить динамику внутренних цен потребительского рынка, а инфляция снизилась с 43% до 12,4%. Об этом он заявил во вторник, 14 февраля, отчитываясь об итогах работы за прошлый год.

Неутешительные прогнозы

Однако прогнозы экспертов весьма неутешительные — рост цен продолжится и в феврале.

Как отмечает директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, все продукты уже в феврале подорожают на 2%.

"С уверенностью можно сказать, что украинцам стоит готовиться к большей инфляции, чем мы предполагали еще месяц назад. С конца января каждый продукт в Украине подорожает на 1-2%. Даже те продукты, рост цены на которые не прогнозируется: свинина, курятина, яйца, все равно добавят в цене…", – цитирует его Голос.ua.

По прогнозам, хлебобулочные изделия и макароны к этим 2% добавят еще 5%, в связи с ростом стоимости энергоносителей и муки, молочная продукция в среднем еще 3%. "Борщовой набор", в результате нехватки хранилищ для овощей, подорожает минимум на 5%.

Что касается сельхозпродукции, как отмечает директор аграрных консультационных программ Лина Доценко, затраты выросли практически у всех производителей, поэтому стоит ожидать роста цен в последующие месяцы. Почти на 14% подорожало в Украине производство сельхозпродукции за год, сообщает и Госслужба статистики. В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции возросли более чем на 10,5%, а животноводческой – почти на 21%.

"Конечно же, затраты выросли практически у всех производителей сельхозпродукции. Связано это, прежде всего, с тем, что выросли затраты на газ, на топливо, на электричество, поскольку государство пересчитало тарифы и, естественно, это не могло не сказаться абсолютно на всех производствах. К тому же, у нас произошло дополнительное падение гривны…Конечно же, это тоже повлияло на увеличение затрат в гривневом эквиваленте. Почему? Мы знаем, что скоро начинается посевная. Сейчас уже начинается подготовка, начинаются уже закупки и, конечно же, очень большие затраты в долларах, в евро, естественно, когда это пересчитывается на гривны, сума получается намного выше", — отмечала Доценко.

По материалам из открытых источников интернет