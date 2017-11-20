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    В Кривом Роге автомобиль сбил пенсионерок, перебегавших дорогу

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    Четыре человека вечером в воскресенье перебегали дорогу в Кривом Роге. Двоих из них - пожилых женщин - сбила иномарка, они госпитализированы с различными травмами.
    На месте ДТП в Кривом Роге, 19 ноября 201
    1tv.kr.ua

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Два человека из четырех, перебегавших вечером в воскресенье дорогу в Кривом Роге Днепропетровской области, попали под колеса автомобиля, они госпитализированы, сообщает "Первый городской".

    ДТП произошло около 17:30 на объездной в районе бывшего Криворожского ремонтно-механического завода.

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    "Со стороны развилки по дороге двигался автомобиль KIA Cerato. В этот момент на неосвещенном участке дороги неожиданно появились четыре пешехода. Иномарка успела резко затормозить. Но сзади ехала другая машина – Daewoo Lanos. Ее водитель не успел быстро остановить авто и выехал на встречную полосу. Попутно успел зацепить KIA и сбил двоих из четырех пешеходов", — сказано в сообщении.

    1tv.kr.ua
    На месте ДТП в Кривом Роге, 19 ноября 2017

    Двоих пострадавших женщин — 73 и 63 лет — госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясениями мозга, переломами рук и ног. Остальные двое пешеходов скрылись с места событий.

    У KIA Cerato повреждены задний бампер, фара и крыло. 

    Накануне в Корабельном районе Николаева столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего пострадали семь человек.

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