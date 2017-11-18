Армагеддон во Владивостоке: снегопад спровоцировал сотни ДТП (18+)

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КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости Украина. Свыше 250 ДТП произошло во Владивостоке со второй половины дня пятницы из-за снегопада, сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

"По фактам автоаварий в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило 256 вызовов, все ДТП с материальным ущербом, без пострадавших. Всего на территории Приморского края сотрудниками ГИБДД оформлено 177 ДТП, в 8 случаях участники дорожного движения получили травмы, погибших нет", — говорится в сообщении.

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Сейчас запрещен въезд большегрузов на территорию Надеждинского района, в Артем и Владивосток, от Уссурийска транспорт останавливают сотрудники ГИБДД. Перекрыто движение на объездной трассе "Седанка — бухта Патрокл".

Водителей просят не выезжать на дороги. На участках, где произошли автоаварии, организовали пути объезда. Наряды ДПС помогают съехавшим с дороги автомобилистам.

По данным краевого главка МЧС РФ, во Владивостоке выпало 6 миллиметров снега. Из-за этого в городе наблюдались пробки до 10 баллов. По данным автовокзала Владивостока, утром субботы отменены 22 рейса в Большой Камень, Артем, Спасск-Дальний, Находку, Уссурийск и другие. Все рейсы аэропорта Владивосток выполняются по расписанию.

Накануне во второй половине дня Владивосток накрыл снегопад. За несколько часов в городе произошло свыше 40 ДТП. Перекрыли ряд дорог, большегрузному транспорту запретили въезд в город.

Ранее в посольстве России в Украине подтвердили, что сотрудник диппредставительства действительно устроил ДТП в Киеве 12 ноября.