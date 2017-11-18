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    Армагеддон во Владивостоке: снегопад спровоцировал сотни ДТП (18+)

    (обновлено: )41630
    Сообщается, что по фактам ДТП в Госавтоинспекцию Владивостока поступило 256 вызовов, все ДТП с материальным ущербом, обошлось без пострадавших.
    ДТП из-за непогоды во Владивостоке
    Скриншот видео

    КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости Украина. Свыше 250 ДТП произошло во Владивостоке со второй половины дня пятницы из-за снегопада, сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

    "По фактам автоаварий в дежурную часть Госавтоинспекции Владивостока поступило 256 вызовов, все ДТП с материальным ущербом, без пострадавших. Всего на территории Приморского края сотрудниками ГИБДД оформлено 177 ДТП, в 8 случаях участники дорожного движения получили травмы, погибших нет", — говорится в сообщении.

    Видео с ДТП можно посмотреть здесь. Внимание! Содержит нецензурную лексику. 

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    Сейчас запрещен въезд большегрузов на территорию Надеждинского района, в Артем и Владивосток, от Уссурийска транспорт останавливают сотрудники ГИБДД. Перекрыто движение на объездной трассе "Седанка — бухта Патрокл".

    Водителей просят не выезжать на дороги. На участках, где произошли автоаварии, организовали пути объезда. Наряды ДПС помогают съехавшим с дороги автомобилистам.

    По данным краевого главка МЧС РФ, во Владивостоке выпало 6 миллиметров снега. Из-за этого в городе наблюдались пробки до 10 баллов. По данным автовокзала Владивостока, утром субботы отменены 22 рейса в Большой Камень, Артем, Спасск-Дальний, Находку, Уссурийск и другие. Все рейсы аэропорта Владивосток выполняются по расписанию.

    Накануне во второй половине дня Владивосток накрыл снегопад. За несколько часов в городе произошло свыше 40 ДТП. Перекрыли ряд дорог, большегрузному транспорту запретили въезд в город.

    Ранее в посольстве России в Украине подтвердили, что сотрудник диппредставительства действительно устроил ДТП в Киеве 12 ноября.

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