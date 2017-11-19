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    Происшествия

    Опасное ДТП под Львовом: перевернулся бензовоз с топливом

    (обновлено: )147
    ДТП произошло в половине первого ночи. Произошла утечка горючего. Согласно информации, в результате дорожно-транспортного происшествия травмированных и погибших нет.
    Во Львовской области перевернулся бензовоз с топливом
    unn.com.ua

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Во Львовской области на трассе Киев-Чоп, в селе Малые Подлески перевернулся бензовоз с топливом. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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    "В результате происшествия произошла утечка горючего из заправочных горловин цистерны на проезжую часть. С целью недопущения возгорания, места утечки пожарно-спасательными подразделениями засыпаны пескосмесью и создана пенная подушка. Проводится откачка топлива из цистерны в промежуточную емкость", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что ДТП произошло в половине первого ночи.

    В результате ДТП травмированных и погибших нет. Движение на данном участке дороги регулировалось работниками полиции.

    unn.com.ua
    Во Львовской области перевернулся бензовоз с топливом
    unn.com.ua
    Во Львовской области перевернулся бензовоз с топливом

    Ранее сообщалось, что при выезде из жилого массива Виноградарь на Большую Кольцевую дорогу в направлении киевского спецдиспансера произошло столкновение двух пассажирских автомобилей. По словам свидетелей, оба транспортных средства двигались на запрещающий сигнал светофора и пытались проскочить на "красный".

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