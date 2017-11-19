Опасное ДТП под Львовом: перевернулся бензовоз с топливом

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Во Львовской области на трассе Киев-Чоп, в селе Малые Подлески перевернулся бензовоз с топливом. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"В результате происшествия произошла утечка горючего из заправочных горловин цистерны на проезжую часть. С целью недопущения возгорания, места утечки пожарно-спасательными подразделениями засыпаны пескосмесью и создана пенная подушка. Проводится откачка топлива из цистерны в промежуточную емкость", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло в половине первого ночи.

В результате ДТП травмированных и погибших нет. Движение на данном участке дороги регулировалось работниками полиции.

unn.com.ua Во Львовской области перевернулся бензовоз с топливом

unn.com.ua Во Львовской области перевернулся бензовоз с топливом

Ранее сообщалось, что при выезде из жилого массива Виноградарь на Большую Кольцевую дорогу в направлении киевского спецдиспансера произошло столкновение двух пассажирских автомобилей. По словам свидетелей, оба транспортных средства двигались на запрещающий сигнал светофора и пытались проскочить на "красный".