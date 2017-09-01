В Тернополе опрокинулся бензовоз и разбил шесть автомобилей

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В Тернополе опрокинулся бензовоз, в результате чего были повреждены шесть автомобилей, один человек погиб, сообщили в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Как стало известно, ДТП произошло в пятницу, 1 сентября, около 16 часов на перекрестке улиц Будного-Шептицкого.

"На дороге опрокинулся бензовоз. Водитель грузовика от полученных травм скончался в карете скорой помощи, двое участников ДТП госпитализированы", — отметили в полиции.

На месте происшествия работали следователи ГУНП в Тернопольской области, сотрудники патрульной полиции города и спасатели.

Подробные обстоятельства причины ДТП устанавливаются, проводятся следственные действия.

В результате аварии на полтора часа было заблокировано движение по объездной дороге Тернополя.

tp.npu.gov.ua В Тернополе опрокинулся бензовоз

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