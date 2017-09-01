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    В Тернополе опрокинулся бензовоз и разбил шесть автомобилей

    (обновлено: )42
    ДТП произошло в пятницу, 1 сентября, около 16 часов на перекрестке улиц Будного-Шептицкого. В результате аварии на полтора часа было заблокировано движение по объездной дороге Тернополя.
    В Тернополе опрокинулся бензовоз
    tp.npu.gov.ua

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В Тернополе опрокинулся бензовоз, в результате чего были повреждены шесть автомобилей, один человек погиб, сообщили в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

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    Как стало известно, ДТП произошло в пятницу, 1 сентября, около 16 часов на перекрестке улиц Будного-Шептицкого.

    "На дороге опрокинулся бензовоз. Водитель грузовика от полученных травм скончался в карете скорой помощи, двое участников ДТП госпитализированы", — отметили в полиции.

    На месте происшествия работали следователи ГУНП в Тернопольской области, сотрудники патрульной полиции города и спасатели.

    Подробные обстоятельства причины ДТП устанавливаются, проводятся следственные действия.

    В результате аварии на полтора часа было заблокировано движение по объездной дороге Тернополя.

    tp.npu.gov.ua
    В Тернополе опрокинулся бензовоз

    Напомним, 31 августа работники одного из телеканалов попади в ДТП во Львовской области, водитель автомобиля погиб.

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