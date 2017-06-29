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    В мире

    Число жертв возгорания бензовоза в Пакистане превысило 170 человек

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    По словам представителя больницы на востоке Пакистана, 37 человек, пострадавших в результате возгорания опрокинувшегося бензовоза, проходят лечение в медицинских учреждениях.
    В Пакистане горел бензовоз
    twitter.com/cbinewton

    В Пакистане горел бензовоз
    twitter.com/SirJadeja
    Трагедия в Пакистане: сгорели 150 человек
    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Число погибших в результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистана в минувшее воскресенье увеличилось до 173 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя местной больницы, врача Абдула Басита.

    Ранее сообщалось о 152 погибших. По словам Басита, еще 37 человек проходят лечение в больницах.

    Пожар произошел в провинции Пенджаб в воскресенье утром. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины.

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