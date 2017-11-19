"Оба ехали на красный". После ДТП в Киеве госпитализированы шесть человек

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. При выезде из жилого массива Виноградарь на Большую Кольцевую дорогу в направлении киевского спецдиспансера произошло столкновение двух пассажирских автомобилей, сообщает сайт телеканала "Эспрессо ТВ".

"На перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной автомобиль Volkswagen, двигаясь с площади Шевченко, пытался сделать поворот, тогда как в это время в него врезался Daewoo, который двигался со стороны Пущи-Водицы", — говорится в сообщении.

Эспрессо ТВ После ДТП в Киеве госпитализированы шесть человек

По словам свидетелей, оба транспортных средства двигались на запрещающий сигнал светофора и пытались проскочить на "красный".

В аварии пострадали 7 человек из обеих машин, 6 из которых были госпитализированы. При этом 2 — в тяжелом состоянии.

Как отмечается, было задействовано 6 бригад скорой помощи.

Напомним, в Киеве на улице Стеценко в понедельник вечером, 13 ноября, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Mazda, в результате которого погиб мужчина.

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