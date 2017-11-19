Смертельное ДТП с военными в Запорожье: грузовик перевернуло вверх дном

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В Запорожье военные на грузовике попали в ДТП, один из них погиб, второго извлекли спасатели, сообщает УНН.

По словам начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области Екатерины Людвик, ЧП произошло в Шевченковском районе города? автомобиль опрокинулся в кювет и лег на крышу.

Известно, что в машине находилось двое военнослужащих. Водитель грузовика погиб. Пассажир был ранен, из машины его достали спасатели ГСЧС с помощью спецоборудования. Он госпитализирован.

УНН В Запорожье в ДТП на грузовике попали военные

По предварительным данным, КрАЗ по неизвестной причине резко свернул с дороги на обочину и перевернулся.

УНН В Запорожье в ДТП на грузовике попали военные

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУНП.

Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп, в селе Малые Подлески перевернулся бензовоз с топливом.