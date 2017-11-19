наверх
19.11.201715:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Смертельное ДТП с военными в Запорожье: грузовик перевернуло вверх дном

    (обновлено: )29832
    Известно, что в машине находилось двое военнослужащих. Водитель грузовика погиб. Пассажир был ранен, из машины его достали спасатели ГСЧС с помощью спецоборудования. Он госпитализирован.
    В Запорожье в ДТП на грузовике попали военные
    УНН

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В Запорожье военные на грузовике попали в ДТП, один из них погиб, второго извлекли спасатели, сообщает УНН.

    По словам начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области Екатерины Людвик, ЧП произошло в Шевченковском районе города? автомобиль опрокинулся в кювет и лег на крышу.

    Известно, что в машине находилось двое военнослужащих. Водитель грузовика погиб. Пассажир был ранен, из машины его достали спасатели ГСЧС с помощью спецоборудования. Он госпитализирован.

    УНН
    В Запорожье в ДТП на грузовике попали военные

    По предварительным данным, КрАЗ по неизвестной причине резко свернул с дороги на обочину и перевернулся.

    УНН
    В Запорожье в ДТП на грузовике попали военные

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ГУНП.

    Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп, в селе Малые Подлески перевернулся бензовоз с топливом. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Евгений Червоненко
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор