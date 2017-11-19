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    Пьяный морпех США на грузовике устроил смертельное ДТП на Окинаве

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    Малолитражный грузовик, за рулем которого находился 60-летний японец, на перекрестке стал поворачивать направо в соответствии с указателями и дорожными знаками, когда в него врезался другой грузовик, ехавший по встречной полосе.
    Военная база США на Окинава
    flickr.com/Mark Rourke

    ТОКИО, 19 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Американский морской пехотинец, дислоцированных на Окинаве в Японии, совершил ДТП на перекрестке в городе Наха, в результате один человек погиб, сообщает телекомпания NHK.

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    Малолитражный грузовик, за рулем которого находился 60-летний японец, на перекрестке стал поворачивать направо в соответствии с указателями и дорожными знаками, когда в него врезался другой грузовик, ехавший по встречной полосе.

    За рулем этого грузовика находился рядовой США в нетрезвом состоянии: концентрация алкоголя на выдохе превысила существующие нормы в три раза.

    Пожилой японец был доставлен в больницу без сознания, однако через полтора часа скончался от травм. Согласно показаниям очевидцев, грузовик рядового США выехал на перекресток на красный свет.

    Полиция ведет расследование.

    Напомним, ночью 19 ноября в Киеве при выезде из жилого массива Виноградарь на Большую Кольцевую дорогу в направлении спецдиспансера произошло столкновение двух пассажирских автомобилей.

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