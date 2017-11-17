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    Происшествия

    В Николаеве трамвай протаранил BMW

    (обновлено: )10510
    На пересечении с ул. 6-й Слободской водитель BMW, по его словам, отвлекся и не увидел приближающийся слева трамвай. В результате трамвай пробил фаркопом левую заднюю дверь авто.
    В центре Николаева трамвай протаранил авто
    novosti-n.org

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В пятницу, 17 ноября, на пересечении улиц 6-й Слободской и Чигрина в Николаеве трамвай маршрута № 1 протаранил BMW, сообщает novosti-n.org.

    По данным издания, автомобиль двигался по ул. Чигрина, со стороны ул. Маршала Василевского, в направлении ул. Садовой. На пересечении с ул. 6-й Слободской водитель BMW, по его словам, отвлекся и не увидел приближающийся слева трамвай. В результате трамвай пробил фаркопом левую заднюю дверь авто.

    Сообщается, что из-за ДТП был заблокирован проезд на перекрестке.

    novosti-n.org
    В центре Николаева трамвай протаранил авто

    В результате ДТП никто не пострадал, BMW получил значительные механические повреждения.

    novosti-n.org
    В центре Николаева трамвай протаранил авто

    Прибывший на место сотрудник трамвайного депо сообщил полиции, что претензий к водителю автомобиля у них нет.

    Напомним, в Киеве на улице Стеценко в понедельник вечером, 13 ноября, произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и Mazda, в результате которого погиб мужчина. 

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