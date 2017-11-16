В Киеве задержан грабитель банков, унесший 2 миллиона евро

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала в Киеве гражданина Польши, которого польские правоохранители объявили в международный розыск по обвинению в ограблении банка, сообщила в четверг пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в Киеве гражданина Польши, объявленного в международный розыск", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поляк был задержан в рамках партнерского взаимодействия СБУ с центральным бюро расследований Польши. Польская сторона предоставила СБУ информацию о возможном пребывании на Украине члена организованной преступной группировки, который объявлен в розыск за кражу почти двух миллионов евро в одном из польских банков.

Правоохранители установили, что после похищения денег злоумышленник скрывался в Киеве и Одессе. Для конспирации грабитель постоянно менял квартиры, в которых проживал, и номера телефонов.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения до его экстрадиции в Польшу.

В начале ноября прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего уроженца Ивано-Франковской, который долгое время грабил финансовые учреждения в Киеве и других регионах Украины. Преступник получил прозвище "шоколадный грабитель", так как оставлял на месте преступления сладости.