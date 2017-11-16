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    В Киеве задержан грабитель банков, унесший 2 миллиона евро

    (обновлено: )11011
    Задержанный мужчина разыскивался полицией Польши за грабеж нескольких банков. Преступник скрывался в Киеве и Одессе.
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    Нацполиция Киева

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала в Киеве гражданина Польши, которого польские правоохранители объявили в международный розыск по обвинению в ограблении банка, сообщила в четверг пресс-служба СБУ.

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    "Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в Киеве гражданина Польши, объявленного в международный розыск", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, поляк был задержан в рамках партнерского взаимодействия СБУ с центральным бюро расследований Польши. Польская сторона предоставила СБУ информацию о возможном пребывании на Украине члена организованной преступной группировки, который объявлен в розыск за кражу почти двух миллионов евро в одном из польских банков.

    Правоохранители установили, что после похищения денег злоумышленник скрывался в Киеве и Одессе. Для конспирации грабитель постоянно менял квартиры, в которых проживал, и номера телефонов.

    Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения до его экстрадиции в Польшу.

    В начале ноября прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего уроженца Ивано-Франковской, который долгое время грабил финансовые учреждения в Киеве и других регионах Украины. Преступник получил прозвище "шоколадный грабитель", так как оставлял на месте преступления сладости.

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