Во Львове грабители обчистили киоск с лотереями

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Во Львове трое неизвестных мужчин в масках совершили разбойное нападение на круглосуточный пункт продажи лотерей "Спортлото" на ул. Гринченко, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Установлено, что злоумышленники похитили из кассы около 40 000 гривен.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители предварительно установили, что около 5.30 трое неизвестных мужчин в масках зашли в помещение лотереи. Один из злоумышленников брызнул из газового баллончика в окошко, где сидела кассирша, 22-летняя львовянка. Другой злоумышленник выбил ногой дверь в кассовое помещение, зашел внутрь и забрал из кассы около 40 000 гривен", — сообщает подробности полиция.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к преступлению лиц. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривают наказание — от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская". Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся.