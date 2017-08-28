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    Происшествия

    Во Львове грабители обчистили киоск с лотереями

    (обновлено: )54
    В полиции сообщили, что трое мужчин в масках ворвались в помещение, один брызнул в лицо кассирше из газового баллончика, а второй выкрал из кассы 40 тыс гривен.
    Мужчина в балаклава
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Во Львове трое неизвестных мужчин в масках совершили разбойное нападение на круглосуточный пункт продажи лотерей "Спортлото" на ул. Гринченко, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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    Установлено, что злоумышленники похитили из кассы около 40 000 гривен.

    "На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители предварительно установили, что около 5.30 трое неизвестных мужчин в масках зашли в помещение лотереи. Один из злоумышленников брызнул из газового баллончика в окошко, где сидела кассирша, 22-летняя львовянка. Другой злоумышленник выбил ногой дверь в кассовое помещение, зашел внутрь и забрал из кассы около 40 000 гривен", — сообщает подробности полиция.

    Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к преступлению лиц. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривают наказание — от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Проводится досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская".  Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся.

     

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