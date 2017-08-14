В Киеве ночью неизвестные напали на семью и ограбили их квартиру

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на Оболони неизвестные напали ночью на семью из четырех человек, а потом ограбили их квартиру, сообщает dtp.kiev.ua. Согласно их информации, женщине прыснули в лицо из газового балончика.

"Ночное ЧП в Киеве на Оболони, ул. Героев Сталинграда, 15. Неизвестные напали на семью из четырех человек, а затем ограбили их квартиру! Началось все во дворе. Сначала напали на жену, брызнули в глаза газовым баллончиком "Терен-4". Муж увидел из окна и выбежал на помощь. Нападавшие так же атаковали его с помощью баллончика. Далее злоумышленники побежали в квартиру, где было двое малолетних детей. К сожалению, досталось и им. Квартиру ограбили. Вся семья была доставлена в больницу", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что два парня за один день ограбили своего приятеля, магазин и чужую квартиру. В Килие представители правоохранительных органов задержали 25-летнего и 26-летнего парней, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленники первой ограбили чужую квартиру. Их "добычей" стали мультиварка и микроволновка. После этого они зашли в магазин за продуктами питания. В завершении похождений – кража у знакомого мобильного телефона стоимостью 1 тыс 500 гривен.