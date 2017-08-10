В Одесской области совершено тройное ограбление

Пресс-служба ГУ НП в Одесской области

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Два парня за один день ограбили своего приятеля, магазин и чужую квартиру. В Килие представители правоохранительных органов задержали 25-летнего и 26-летнего парней, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленники первой ограбили чужую квартиру. Их "добычей" стали мультиварка и микроволновка. После этого они зашли в магазин за продуктами питания. В завершении похождений – кража у знакомого мобильного телефона стоимостью 1 тыс 500 гривен.

По данному факту ведутся открыто уголовное дело и следственные мероприятия. Обвиняемому грозит до 6 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская". Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся.