наверх
10.08.201709:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одесской области совершено тройное ограбление

    Тема:

    Рост криминала в Украине (494)

    (обновлено: )8010
    Сперва двое парней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ограбили чужую квартиру, после чего вынесли из магазина продукты питания, а также - украли у знакомого мобильный телефон.
    В Одесской области двое парней совершили тройное ограбление
    Пресс-служба ГУ НП в Одесской области

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Два парня за один день ограбили своего приятеля, магазин и чужую квартиру. В Килие представители правоохранительных органов задержали 25-летнего и 26-летнего парней, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

    Весенний призыв-2017 в Харькове
    УНИАН
    Навстречу призыву. Есть отток из ВСУ в связи с АТО — Жданов

    Злоумышленники первой ограбили чужую квартиру. Их "добычей" стали мультиварка и микроволновка. После этого они зашли в магазин за продуктами питания. В завершении похождений – кража у знакомого мобильного телефона стоимостью 1 тыс 500 гривен.

    По данному факту ведутся открыто уголовное дело и следственные мероприятия. Обвиняемому грозит до 6 лет тюремного заключения.

    Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая оружием, ограбил кредитное учреждение в Киеве. По данным СМИ, злоумышленник напал на финансовое учреждение по улице Мельникова недалеко от станции метро "Лукьяновская".  Мужчина забрал 12 тысяч гривен и скрылся.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Войцех Бальчун
    Польский эксперимент: отставка Бальчуна
    В Одесской области двое парней совершили тройное ограбление
    Рост криминала в Украине
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС