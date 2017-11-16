В Николаевском горсовете бросили дымовую шашку

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия" по факту инцидента во время сессии Николаевского городского совета, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Как пишет "Преступности.нет", сторонники экс-мэра Александра Сенкевича пытались сорвать сессию городского совета, и неизвестный бросил дымовую шашку. В итоге полиция оттеснила группу людей, один из которых бросил дымовую шашку, из сессионного зала.

Кроме того, неизвестный сообщил о ложном заминировании городского совета. По этому факту начато уголовное производство по части 1 статьи 259 УК Украины ("заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности").

"Группа граждан заблокировала трибуну с требованием предоставить им слово и распустить горсовет. В это время в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва, поэтому правоохранители начали эвакуацию людей. Один из присутствующих зажег дымовую шашку в помещении сессионного зала и начались противостояния между активистами и патрульными полицейскими, которые прекращали противоправные действия. В результате человек, который препятствовал сотрудникам полиции выполнять свои профессиональные обязанности, был доставлен в Центральный отдел полиции. Еще один гражданин, который блокировал трибуну и совершал хулиганские действия, также доставлен в полицию", — сказано в сообщении.

В то же время издание Novosti N сообщает, что задержан один из активистов Руслан Пересунько — по предварительным данным, именно он кинул дымовую шашку.