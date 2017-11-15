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    Происшествия

    В Николаеве погиб подросток, выпавший с 14 этажа

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    Правоохранители расследуют обстоятельства происшествия и проверяют причины, по которым разбился юноша.
    Место смерти подростка
    Фото "Сайт города Николаева"

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Николаеве подросток разбился насмерть, выпав из 14 этажа жилого дома.

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    По информации "Сайта города Николаев", ЧП произошло на улице Крылова.

    Юноша упал на крышу пристройки и разбился насмерть.

    Как сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Николаевской области, тело погибшего осмотрено судебно-медицинским экспертом. Других телесных повреждений, кроме полученных в результате падения с высоты, обнаружено не было.

    Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи "Умышленное убийство", как требует процедура в случае событий со смертельным исходом.

    Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

    Ранее в Полтаве прохожие на клумбе у подъезда обнаружили 17-летнего парня с многочисленными травмами. Оказалось, он убил свою мать и пытался покончить жизнь самоубийством.

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