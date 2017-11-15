В Николаеве работники завода перекрыли мост

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В среду, 15 ноября работники Николаевского судостроительного завода (бывший завод им. 61-го Коммунара) перекрыли дорогу и Варваринский мост.

Участники акции протеста требуют от предприятия выплатить им миллионные долги по заработной плате.

Издание Новости-N передает, что около сотни заводчан собрались перед Варваровским мостом и полностью перекрыли движение по нему: они непрерывно ходят по пешеходному переходу возле воинской части.

Митингующие держат плакаты: "Власть, за что ты ненавидишь свой народ?", "Мы еще никогда не жили так бедно", "Кто положит конец геноциду рабочего класса", "Нас обмануло правительство" и другие.

По словам работников завода, задолженность по зарплате на предприятии сейчас составляет 61,3 млн грн.

Фото Новости-N Митингующие в Николаеве перекрыли дорогу и мост

На место прибыл экипаж патрульной полиции, который регулирует движение, отправляя машины в объезд.

В Киеве 10 ноября жители Днепровского района вышли на протест из-за отсутствия отопления. Люди перекрыли дорогу на Березняках и постоянно ходили через пешеходный переход, требуя, чтобы им, наконец, включили отопление.