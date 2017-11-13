В николаевском магазине второй раз за год расстреляли валютчика

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В центре Николаева произошло нападение на торговца валютой, преступник ранил его.

Сообщается, что преступление произошло 13 ноября на пересечении улиц 3-й и 6-й Слободской в магазине "Big Ben".

Валютчика расстреляли прямо в помещении магазина. По предварительным данным, он ранен, но жив.

Преступник гнался за пострадавшим, он забежал внутрь магазина, затем неизвестный выстрелил в него четыре раза.

Сайт города Николаев сообщает, что это уже второй аналогичный случай нападения на валютчика в магазине "Big Ben" в течение 2017 года. Предыдущий произошел 30 июня.