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13.11.201718:29
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    Происшествия

    В николаевском магазине второй раз за год расстреляли валютчика

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    Преступник гнался за менялой и четырежды выстрелил в него. Пострадавший тяжело ранен, но выжил.
    Место расстрела валютчика в Николаеве
    Фото Сайт города Николаев

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В центре Николаева произошло нападение на торговца валютой, преступник ранил его.

    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
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    Сообщается, что преступление произошло 13 ноября на пересечении улиц 3-й и 6-й Слободской в магазине "Big Ben".

    Валютчика расстреляли прямо в помещении магазина. По предварительным данным, он ранен, но жив.

    Преступник гнался за пострадавшим, он забежал внутрь магазина, затем неизвестный выстрелил в него четыре раза.

    Сайт города Николаев сообщает, что это уже второй аналогичный случай нападения на валютчика в магазине "Big Ben" в течение 2017 года. Предыдущий произошел 30 июня.

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